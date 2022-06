Abazovic: Jako smo blizu usklađivanja Temeljnog ugovora

OHRID – Premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je danas da su Vlada Crne Gore i SPC vrlo blizu postizanja saglasnosti za potpisivanje Temeljnog ugovora i da će taj dokument biti potpisan čim se to desi.

Na pitanje Tanjuga kada će biti potpisan Temeljni ugovor, Abazović je rekao:

„Od Temeljnog ugovra u Crnoj Gori mediji prave top temu, ali to nije za Vladu Crne Gore top tema. To je jedno pitanje koje mora da se izmesti iz dnevnog reda u korist drzave i SPC. Čim dođemo do teksta, a već smo u razgovorima, ne vidim nikakav problem. Ne mogu da ga identifikujem, ja to pitanje tretiram kao i svako drugo. Pošteno, kako sa drugim verskim zajednicama tako i sa SPC“, naveo je Abazović.

Čim budemo imali usklađenost, a jako smo blizu, potpisaćemo, poručio je Abazović.

Dodao je da će onda Vlada Crne Gore to pitanje staviti ad akta i da će svi onda imati identičan tretman u verskim pitanjima.

(Tanjug)

