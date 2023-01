Abazović: Moj odnos sa Vučićem vrlo korektan i prijateljski

PODGORICA – Premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da je njegov odnos sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem vrlo korektan i prijateljski.

„Mene stalano napadaju da Vučić nečim ovđe upravlja, ja takve stvari odbacujem, smatram ih neozbiljnim. Moj odnos sa Vučićem je vrlo korektan, prijateljski“, rekao je Abazović u intervjuu za Vijesti.

Dodao da je njegov odnos sa drugim ljudima u regionu isto takav i da ni sa jednim premijerom ili predsednikom u regionu ne postoji nikakav zastoj u komunikaciji.

„Mislim da je obaveza premijera Crne Gore, ko god on bio, da baštini dobre odnose sa ljudima koji su u regionu. Da li se nama sviđa neka politička opcija u regionu, to nije naše pitanje i pitanje za naše građane“, rekao je Abazović.

Abazović smatra da je percepcija o uticaju Vučića u Crnoj Gori precenjena i naglašava da, ako neko hoće da kaže da Crna Gora sa Srbijom treba da ima loše odnose samo zato što to ne odgovara crnogorskom predsedniku Milu Đukanoviću, on to ne prihvata kao dobru stvar za Crnu Goru.

Abazović je dodao da je intencija Crne Gore da ima što bolje odnose sa svojim susedima.

„Ako ćemo da podižemo zidove, da budemo u stalnom konfliktu i da se plašimo jedni drugih, to je jedan koncept. Ako ćemo da razvijamo saradnju, imamo liberalne odnose, da radimo zajedničke infrastrukturne projekte i da se povezujemo, ja lično biram ovo drugo“, rekao je Abazović.

Ukazao je da je to odnos koji nema veze sa nekim ko je personalno na vlasti.

Na pitanje kakav je njegov stav o ulaska lidera Narodnog fronta u vladu, odgovorio je da na to treba biti spreman ukoliko se to prihvati kao opcija za kompromis.

Prema mišljenju Abazovića, to što se stvorio utisak da DF ne može da bude deo vlade nije plod ničijeg hira nego percepcija koja je najviše u vezi sa nekim međunarodnim subjektima. Izrazio je nadu da će se to prevazići i dodao da svi imaju pravo da biraju i budu birani.

Odgovarajući na pitanje da li je za to da opstane 43. vlada do vanrednih ili redovnih izbora ili da bude formirana 44. vlada, Abazović je rekao da nema spora oko svega što bude plod dogovora.

„Ono čega moramo da se pribojavamo, nije to nikakva novina, je da ne povučemo potez koji bi mogao da izazove zamrzavanje pregovora, bilo koji vid međunarodne izolacije Crne Gore ili urušavanje našeg odnosa sa partnerima“, rekao je Abazović.

(Tanjug)

