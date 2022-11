Abazović: Rasplet krize jedostavan, problem DPS

BUKUREŠT – Rasplet aktuelne krize u Crnoj Gori je jednostavan, ali njegovu komplikaciju čini što zavisi od DPS-a, istakao je danas u Bukureštu premijer Crne Gore Dritan Abazović.

„To su ljudi koji u ovom trenutku ne pokazuju želju da se Crna Gora deblokira i uhvati zamah na evropskom putu. Imaju priliku 12. decembra da pokažu drugo lice, konstruktivnost i da izaberu makar jednog sudiju Ustavnog suda“, poručio je Abazović u izjavi Tanjugu na marginama ministarske konferencije NATO.

Kazao je da bi bilo dobro da se izaberu barem dvoje od četiri sudije.

Ukazao je da, ako to DPS ne bude učinio, to predstavlja jasan signal da se sve što je pričao za njih obistinilo, a to je da žele da guraju zemlju u probleme, kako bi u lovu u mutnom pokušali sebi da ostvare nešto malo bolju političku poziciju.

Abazović smatra da je politička procena DPS-a pogrešna i da ih dodatno marginalizuje.

„Ostali politički subjekti, bez obzira na razlike koje postoje, sudeći po onom što javno izjavljuju, su potpuno opredlejeni da glasaju za sudije Ustavnog suda, a funkcionalni Ustavni sud će omogućiti da testiramo zakonska rešenja koja stvaraju dilemu da li su u skladu sa Ustavom, priznavanje rezultata lokalnih izbora, kao i da izađemo na nove parlamentarne i predsedničke izbore koji svakako slede u Crnoj Gori“, podvukao je on.

U Bukureštu on se sastao i sa pomoćnicom američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja Karen Donfried koju je, kaže, upoznao sa situacijom.

„SAD je uz EU naš najznačajniji spoljnopolitički partner i važno je da podelimo razmišljanje šta se dešava u Crnoj Gori. Postoji velika propaganda, galama po mom skromnom sudu ni oko čega, ali je to deo našeg političkog miljea, pa treba iskoristiti priliku da ljudima objasnite šta se zbiva“, kazao je on.

Abazović je istakao da je tačno da Crna Gora ima određene izazove, da traga za širim društvenim konsenzusom kako bi se deblokirao Ustavni sud, ali je, kaže, tačno i da su neki rezultati koji je napravila vlada nepobitni.

„Prvi put smo prešli pet milijardi evra BDP-a, 850 miliona evra stranih investicija, imamo 44 odsto veći broj otvorenih firmi nego u istom periodu prošle godine. Turistička sezona je bila na 92 odsto od 2019. koja je bila rekordna, a ove godine je bila bez ruskog, beloruskog i ukrajinskog tržišta. Te stvari su impresivne i zanimaju građane“, rekao je on.

(Tanjug)

