Afera „Asim“ uzburkala političku scenu BiH

SARAJEVO – Načelnik opštine Novi Grad Semir Efendić objavio je snimak o malverzacijama u pozadini unutarstranačkih izbora za predsednika Kantonalnog odbora bošnjačke Stranke demokratske akcije (SDA) u Sarajevu, što je uzburkalo političku scenu BiH.

Glavni akter na snimku koji je objavio Efendić predsednik je Kadrovske komisije i potpredsednik SDA Asim Sarajlić, prenose mediji iz regiona.

Efendić je na ovim izborima dobio 40 glasova, a pobedio je Fikret Prevljak koji je dobio 59 glasova.

Efendić je već sledećeg dana ukazao na neregularnosti, navodeći da je od delegata traženo da fotografišu glasačke listiće.

„Na snimku se može poslušati kako Asim Sarajlić, predsednik Kadrovske komisije i potpredsednik SDA, nudi zaposlenje supruge jednom od delegata kako bi glasao za drugog kandidata. Smatram da uz ove činjenice, Asim Sarajlić ne može više biti predsednik Kadrovske komisije SDA i očekujem da organi stranke nakon objavljivanja ovog snimka o tome raspravljaju i donesu odgovarajuće odluke. Uz ovakvo delovanje pojedinaca krajnje su upitni i rezultati same izborne Skupštine“, naveo je Efendić na svom Fejsbuk profilu, preneo je portal B92.

Predsednik SDA Bakir Izetbegović najavio je ispitivanje ovog slučaja, koji je uzburkao političku scenu u BiH.

„Sve ćemo to preispitati, svi će snositi sankcije zbog ovoga. Neće ovo ostati nedorečeno i nedovršeno. Dakle, kompletan proces ćemo ispitati. Mislim da integritet procesa nije doveden u pitanje s lobiranjem, ali i to ćemo ispitati“, rekao je Izetbegović.

On je dodao da je iznenađen, ali da je ipak bio upoznat s „preterivanjem u podelama i previše ostrašćenosti“.

„Pa i taj čovek koji je to tražio za svoju suprugu, koji je namerno došao da snima te stvari, to nije uredu. Sve je to trebalo ranije prijaviti rukovodstvu SDA“, rekao je Izetbegović.

Član Predsedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović komentarisao je aferu „Asim“ rekavši da se Stranka demokratske akcije već oglasila saopštenjem i da je sve jasno.

„SDA je reagovala i odredila pravac svojih aktivnosti. SDA osuđuje sve eventualne nezakonitosti i manipulacije koje su vezane za sadržaj snimka, te način nastanka i motive nastanka snimka“, rekao je Džaferović.

Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić takođe je reagovao na aferu.

„Ono što sam video, čuo i pročitao za ljude u politici nije ništa novo. Čuo sam ja daleko gore stvari od ovoga, pogotovo, naprimer, u DF-u i šta se sve radilo, ali ne bih sad o tim detaljima i optuživao ljude, a nemam konkretne dokaze. Mada znam šta se dešavalo, kako su se pare nudile zastupnicima, da nas puste… Nažalost, to je uobičajena praksa u našem političkom životu, nije to ništa što ljudi koji se bave politikom nisu već videli, ili čuli, ili doživeli“, rekao je Komšić.

(Tanjug)