Agentima za nekretnine u Čikagu predstavljen Beograd na vodi

ČIKAGO – Za tržište nekretnina u Srbiji i mogućnosti investiranja i kupovine stanova u „Beogradu na vodi“ interesuju se i agenati za nekretnine s druge strane Atlantika, u Sjedinjenim Američkim Državama.

Priličan broj agenata za nekretnine srpskog porekla koji žive u Čikagu i okolini okupio se na prezentaciji o investiranju u nekretnine u Srbiji i saradnji između realtora iz Srbije i Sjedinjenih Država, koja je krajem jula održana u čikaškom restoranu „Skadarliya“, prenela je Srpska televizija u SAD.

Prestavnici kompanije „Universal Commercial Capital“ (UC C) iz Kalifornije, suorganizatori ovog događaja, održali su prezentaciju o „Beogradu na vodi“ i mogućnostima kupovine nekretnina na tom projektu.

Oni su izložili program kreditiranja državljana Amerike ukoliko žele nekretninu u „Beogradu na vodi“, pri čemu je direktor UC C-a, Erik Tran, koji dugi niz godina uspešno posluje na više kontinenata, istakao da njegova kompanija nudi povoljne kredite u Americi za srpske državljane za kupovinu stanova u ovom elitnom stambenom kompleksu.

Direktor internacionalne prodaje kompanije UC C za Istočnu Evropu, Aziju i deo Amerike, Marija Petrović, održala je prezentaciju o ponudi stanova u okviru prve faze projekta.

Istakla je da je Rezidens zgrada u „Beogradu na vodi“, koja se sastoji od dve kule, već prodata, i da ima stanova u ponudi za zgrade koje počinju da se grade u narednom periodu. Ona je najavila da će krajem septembra biti održan veliki skup na kojem će projekat „Beograd na vodi“ biti predstavljen velikoj srpskoj dijaspori u Americi.

Slaviša Pešić, direktor agencije za kupoprodaju nekretnina “Riznica” iz Niša i potpredsednik stručnog saveta “Klaster Nekretnina”, upoznao je učesnike skupa sa kvalitetima koje Srbija ima i objasnio zašto je dobro investirati u nekretnine u Srbiji.

Pešić je, takođe, pozvao kolege iz SAD na konferenciju „Nauči da uspeš“, koja je već postala brend poznat u svetu nekretnina, a koja će se po četvrti put održati u aprilu 2019. godine u Beogradu.

Cilj prezentacije je bio da se uspostavi poslovna saradnja agenata srpskog porekla iz države Ilinois i agenata iz Srbije. Prvi preduslov za to je već ispunjen, budući da je udruženje agencija za nekretnine iz Srbije, „Klaster nekretnine“, potpisalo ugovor o saradnji sa Nacionalnom Asocijacijom Relatora iz SAD (NAR) cime se pridružilo najvećoj asocijaciji agenata nekretnina na svetu.

Time je potvrđeno da je kodeks etike koji se primenjuje u Srbiji usaglašen sa kriterijumima koje imaju trgovci nekretninama u SAD i omogućena je direktna saradnja između trovaca nekretninama dve države na najvišem profesionalnom nivou.

Srpska televija iz SAD dodaje da će uskoro mreža agenata za nekretnine i iz Srbije i nekoliko udruženja iz Ilinoisa potpisati ugovore o saradnji i omogućiti svojim klijentima viši nivo usluga.

Događaj su organizovala udruženja realtora iz Čikaga -Ilinois Realtors i „Mainstreet organization of Realtors“, uz podršku „Ćicago Ašoiation of Realtors“ i „North Shore Ašociation of Realtors“, a iz Srbije agencija “Riznica”.

(Tanjug)