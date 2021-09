Ako bude novog talasa, ocekujemo zajednicku politiku EU

BUDIMPEŠTA – Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas u Budimpešti da ukoliko dođe do novog talasa migranata zbog sitaucije u Avganistanu ili drugih razloga da je najvažnije da postoji zajednička evropska politika odnosno kontrolisan priliv migranata, kao i da se tim ljudima pomaže u njihovim zemljama.

Brnabićeva je odgovarajući na pitanje novinara o mogućnosti novog talasa migranata koji bi išli preko Srbije i Mađarske rekla da je Srbija u specifičnom položaju, jer nije članica EU, a na tranzitnom je putu, pa migranti dolaze u našu zemlju iz zemalja EU i idu opet u zemlje EU.

„Srbija još od 2015. govori po tom pitanju mora da postoji zajednička evropska politika. Ne možete imati održivu politiku ako se ne uzima u obzir čitav evropski kontinet. Ako imamo novi talas migranata, mi očekujemo takvu zjaedničku evropsku politiku“, istakla je premijerka.

Kaže da se sa Mađarskom već razgovara šta bi mogli zajedno da uradimo i da to bude koordinirano.

„Možemo da uradimo dve stvari, ako već dolazi do priliva migranata, to treba da bude kontrolisani priliv migranata i da tačno znamo koliko njih dolazi i ko su oni. Ta kontrola se onda uspostavlja na prvim granicama, u Grčkoj ili Italiji, što kontroliše Fronteks, da postoje kontrolisani koridori do zemalja koje žele da prime migrante. Druga stvar o kojoj Orban puno priča, a što je i mala Srbija čula i to radi, jeste da se pomaže tim ljudima u njihovim zemljama. Srbija je poslednjih nedelja donirala vakcine ugroženoj populaciji u afričkim zemljama, donira hranu i drugo“, navela je Brnabićeva.

Kako je rekla, ideja je da se pokuša rešavanje problema u zemljama odakle su ti ljudi, kako ne bi morali da napuštaju svoju zemlju.

Premijerka Srbije je rekla da joj je drago što naša zemlja ima zajedničke patrole sa Mađarskom.

„I trudićemo se da uradimo jednu ili obe ove stvari o kojima sam govorila – da sa EU imamo zajedničku politiku i kontrlisan priliv, a da mi koliko možemo pomognemo tim ljudima u njihovim zemljama“, poručila je Brnabićeva.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.