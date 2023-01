Ako su mogli Hrvati i Srbi u Vukovaru, gde je problem u Zakarpatskoj regiji?

BUDIMPEŠTA – Hrvatski predsednik Zoran Milanović je u Budimpešti danas rekao da je sa svojim domaćinom, predsednicom Mađarske Katlin Novak, razgovarao i o problemima manjinskih prava i dodao da, ako su, kako je kazao, Hrvati i Srbi mogli da se dogovore o ćirilici u Vukovaru ne vidi gde su problemi u Zakarpatskoj regiji, gde živi 150.000 Mađara.

„Ne vidim gde su problemi u Zakarpatskoj regiji gde živi 150.000 Mađara i zašto EU o tome ćuti. Je li to isto proruski stav“, upitao je Milanović na zajedničkoj pres konferenciji sa Novakovom.

„Bili smo u ratu i napadnuti od jačeg neprijatelja. Nismo imali nikakvo oružje, niko nam nije pomagao, u pravilu su nam odmagali, nametali su nam visoke kriterijume i bili smo pod embargom. Provodili smo najviše standarde zaštite manjina, a nakon početnih nesretnih događaja, ljudi su se počeli vraćati u Hrvatsku i počeli su da traže svoja manjinska prava“, rekao je Milanović.

Hrvatska ih je, kaže, davala, malo i pod pritiskom međunarodne zajednice.

„Bio je rat, bilo je krvoproliće, bilo je zločina i to u malim sredinama u kojima ljudi to pamte. Godinama kasnije kada sam bio predsednik vlade u Vukovaru koji je doživeo strahovite zločine i zverstva, hrvatski Srbi su dobili pravo da koriste svoj jezik i pismo ako ih ima više od 30 posto. Mnogima je to bila crvena krpa kao u koridi. To je tako usvojeno u Saboru, ja sam se borio da se to provede. Ako su mogli Hrvati sa Srbima, ne vidim gde su problemi u Zakapartskoj regiji…“, rekao je Milanović, preneli su hrvatski mediji.

(Tanjug)

