Altmajer: Trampove tarife i sankcije uništavaju rast

BERLIN – Nemački ministar ekonomije Peter Altmajer oštro je kritikovao američkog predsednika Donalda Trampa zbog politike u pogledu tarifa i sankcija, navodeći da te mere uništavaju radna mesta i rast i poručio da Evropa neće podleći američkom pritisku zbog Irana.

SAD su ušle u trgovinske sporove na više frontova uvođenjem tarifa čiji cilj je, kako tvrdi Trampova administracija, da se američka radna mesta zaštite od nepoštene trgovinske prakse u Kini i evropskim i drugim zemljama.

Trampova odluka da uvede sankcije protiv Teherana, kojima su obuhvaćene i evropske kompanije koje posluju sa Iranom, dodatno je zaoštrila spor Vašingtona sa evropskim saveznicima, navodi Glas Amerike.

„Trgovinski rat usporava i uništava ekonomski rast i dovodi do neizvesnosti“, rekao je Altmajer za „Bild am Zontag“ i dodao da najveću štetu trpe potrošači zato što veće tarife dovode do povećanja cena.

Altmajer je međutim pozdravio sporazum koji su prošlog meseca postigli predsednik Evropske komisije Žan Klod Junker i Tramp, navodeći da je sačuvao stotine hiljada poslova u Evropi.

SAD i EU su u trgovinskom sporu od kako je Bela kuća uvela tarife na uvoz aluminijuma i čelika, a Brisel odgovorio carinama na pojedine američke proizvode.

Komentarišući američke sankcije protiv Irana, nemački ministar je rekao da će njegov zemlja i njeni evropski saveznici nastaviti da podržavaju kompanije koje posluju sa Iranom uprkos američkom pritisku.

„Nećemo dozvoliti Vašingtonu da nam diktira s kim ćemo da poslujemo. Na taj način poštujemo nuklearni sporazum da Iran ne bi razvio atomsko oružje“, rekao je Altmajer.

Međutim, nekoliko evropskih kompanije odustalo je od planova da ulaže u Iran zbog američkih sankcija, među kojima su naftna kompanija Total, kao i proizvođači automobila PSA, Reno i Dajmler, napominje Glas Amerike.

(Tanjug)