Američka mornarica: Nema više pritvora „na hlebu i vodi“

NJUJORK – Američka ratna mornarica od Nove godine napušta jednu ne baš slavnu tradiciju – kažnjavanje mornara brodskim pritvorom, tokom koga dobijaju samo hleb i vodu.

Iako zvuči kao scena iz filmova o piratima, kapetani američkih bojnih brodova sve do 31. decembra imaju pravo da koriste taj drevni način kažnjavanja problematičnih mornara i mogu slobodno da ga primenjuju.

Za koji dan, međutim, sve to odlazi u istoriju, pošto 1. januara na snagu stupa zakon, donet 2016. godine, kojim se ta mogućnost ukida.

Ta mera se dosad aktivno primenjivala, piše „Njujork tajms“ i podseća da je prošle godine jedan razarač američke Pacifičke flote dobio nadimak „Hleb i voda“, zbog suviše čestog korisćenja takve kazne čak i za najmanje prestupe.

I dok su mnogi u mornarici srećni zbog te promene, neki žale za takvom, kako smatraju, brzom i efikasnom merom.

Kapetan Kevin Ajer, koji je do penzionisanja 2009. godine redovno primenjivao takvo kažnjavanje, kaže da je ta mera služila „samo da bi se deca ponekad preplašila“. Ali sve je više oficira koji je smatraju kontraproduktivnim.

Kapetan Skot Tejt kaže da je, kada se priključio vojsci, mislio je da je priča o kazni „na hlebu i vodi“ samo mornarskaa šala, da bi onda shvatio da je to dopušteno.

On sam kaže da nije nikada naredio tako nešto. „Ukoliko je nekom mladom mornaru potrebna vaspitna mera, umesto pritvora, naredim mu da napiše tekst o delima pisaca kao što su Patrik Henri ili Ajn Rand. Neki ljudi moraju da razmisle o svom karakteru i posledicama svojih akcija, ali ne želim da to ima uticaj na njihovu radnu biografiju i ugrozi im šanse za unapređenje“, rekao je on.

Pritvor u potpalublju samo na hlebu i vodi Amerikanci su preuzeli od Britanaca, koji su međutim tu praksu napustili još daleke 1891. godine.

Takav način kažnjavanja preživeo je toliko dugo jer je, dok je za krupne prekršaje nadležno vojno pravosuđe, kapetanima pružilo mogućnost da, dok je brod na pučini, daleko od policije, sudova i zatvora na kopnu, brzo razreše probleme nediscipline.

Pre toga je, do sredine 19. veka, bilo dozvoljeno i bičevanje kao kazna, pa su „hleb i voda“ smatrani humanom alternativom, iako je takav pritvor nekada mogao trajati i 30 dana, a krivci su dobijali i okove.

Postojeći propisi, koji odbrojavaju poslednje dane, dozvoljavaju samo tri dana pritvora, uz neograničenu količinu i hleba i vode, i to bez okova.

Prema rečima kapetana Ajersa, iako zvuči jezivo, to i nije tako loše jer, kako kaže, kapetan broda može mornarima da priredi „daleko gore stvari“.

„Njujork tajms“ podseća da kapetani i dalje mogu podređenima da narede dodatne obaveze u trajanju do 45 dana, zabrane im napuštanje broda do 60 dana, da im snize čin, kao i da im prepolove dve mesečne plate.

Pravni stručnjaci kažu da napuštanje takve prakse neće osloboditi vojni pravni sistem svih problematičnih relikata prošlosti.

Judžin Fidel, pravnik sa Jejla, ukazuje da su ovlašćenja komandanata u zakonskim procedurama u vojsci i dalje jača od nezavisnog sudstva, a da eventualne žalbe na presude mogu doći na Vrhovni sud samo ako se armija sa tim saglasi.

„To je zaista arhaičan deo – naše trupe imaju manje prava od zatočenika u Gvantanamu“, konstatuje Fidel.

(Tanjug)