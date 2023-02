Američka vojska ugovorila kupovinu artiljerijske municije za skoro milijardu dolara, zbog Ukrajine

Američka vojska objavila je ugovor od skoro milijardu dolara za povećanje proizvodnje artiljerijske municije kalibra 155 milimetara, koju u velikim količinama koristi Ukrajina.

Vojni proizvođači „General Dinamics Ordnance and Tactical Systems“ i „American Ordnance“ takmičiće se za pojedinačne porudžbine municije prema ugovoru ukupne vrednosti 993,7 miliona dolara, navodi se u saopštenju Vojske.

Cilj je da proizvedu između 12.000 i 20.000 dodatnih komada artiljerijskih granata mesečno.

Vojska je prethodno dodelila ugovor od 522 miliona dolara za naručivanje municije istog kalibra od dve druge kompanije, kao deo Pentagonovog paketa pomoći Ukrajini.

Invazija Rusije na Ukrajinu 24. februara 2022. potvrdila je povratak sukoba uz veoma masovnu upotrebu artiljerijske municije.

U novembru je jedan američki zvaničnik rekao da su ruske snage ispaljivale čak i do 20.000 komada artiljerijske municije dnevno, a Ukrajina između 4.000 i 7.000 komada, što je znatno više nego što proizvođači koji rade za be strane uopšte mogu da proizvedu da bi to pratili.

Međutim, količina municije koju koriste Ukrajina i Rusija se od tada donekle smanjila jer je zima ograničila borbe i jer se obe zemlje suočavaju s nestašicom.

(Beta)

