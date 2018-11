Američki snimak: Rusi „nebezbedno“ presreli naš špijunski avion! (video)

Američka vojska objavila je snimak koji prikazuje navodno „nebezbedno“ presretanje američkog špijunskog aviona od strane ruskog lovca iznad Crnog mora.

#BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgc pic.twitter.com/eFhQGutZhr

— U.S. Navy (@USNavy) November 5, 2018