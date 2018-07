Američki superheroji objavili rat Trampu (foto, video)

Lavina komentara političara i medija sručila se na američkog predsednika Donalda Trampa posle njegovog susreta s ruskim liderom Vladimirom Putinom. Međutim, ništa od toga ne bi bilo toliko alarmantno da se nisu oglasili i superheroji — Čuvari Galaksije, Kapetan Amerika i Terminator, kao da su objavili rat Trampu preko društvenih mreža.

Naime, odmah nakon konferencije za štampu prvi se oglasio Arnold Švarceneger, poznat po brojnim herojima koje je glumio, među kojima je svakako najistaknutiji Terminator.

„Izgledali ste kao mlohavi rezanac“, poručio je tada Terminator Trampu.

Uz duboke uzdahe Švarceneger je rekao i da je Tramp izdao američku obaveštajnu službu, sistem pravosuđa, ali i celju zemlju.

„Vi ste predsednik SAD, ne bi trebalo takve stvari da radite. Šta je sa Vama? Šta se desilo sa jakim rečima Ronalda Regana koji je stajao pored Berlinskog zida i zatražio od Gorbačova da ga sruši?“

To bi možda i prošlo samo kao jedan u nizu negativnih komentara, da se nešto kasnije nije oglasio i sam Kapetan Amerika, odnosno Kris Evans, koji se proslavio ulogom tog superheroja u istoimenom filmu.

„Ne znam šta bih rekao. Donald Tramp je osramotio čitavu Ameriku i trebalo bi da ga je sramota, kao i sve one koji svesno ignorišu činjenicu da se Rusija umešala u našu demokratiju zarad Trampovog političkog boljitka. Totalno sam pogubljen“, napisao je Evans na Tviteru.

Međutim, po svemu sudeći, pero Krisa Evansa je, kako se čini, mnogo jače nego što je to slučaj sa vibranijumskim štitom Kapetana Amerike, jer je nakon prvog komentara na Tviteru ubrzo usledio još jedan, poprilično grublji.

„Taj moron, pion, kukavica, udružio se sa Putinom protiv naših sopstvenih obaveštajnih službi. I to pred svetskom scenom. Na osnovu Putinovih reči i ničeg više. Zašto? Može li neko na to da mi odgovori? Šta se to, dođavola, dešava? Ostavimo politiku po strani, ovo je 100 odsto antiamerički. Gde je nestao RNK (Republikanski nacionalni komitet)?“, napisao je Evans.

Tačku na ovu priču stavio je još jedan od talenata čuvene kuće „Marvel“ — Džejms Gan, jedan od pisaca „Čuvara Galaksije“, koji je retvitovao jedan internet mem na kojem se vidi kako se zamišljeni Kapetan Amerika nadvio nad stolom, a natpis na fotografiji glasi: „Razgovarao sam sa Tanosom, rekao mi je da nije to učinio“.

Da taj internet mem bude jasniji, reč je o Tanosu, negativcu iz Marvelovog stripovskog univerzuma koji se pojavio i u filmu „Čuvari Galaksije“. On je poznat po tome što je sve vreme pokušavao da uništi ili zavlada univerzumom, a u tom pokušaju je i ubio veliki broj superheroja.

„Da“, ukratko je prokomentarisao Gan tu fotografiju, ironično aludirajući na to da je i Tramp poverovao Putinu da se Rusija nije mešala u američke predsedničke izbore samo na osnovu reči ruskog predsednika, ne uzimajući u obzir što sve američke obaveštajne službe uporno tvrde suprotno, doduše bez ikakvih dokaza.

(Sputnjik)