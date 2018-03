„Amerika je došla do najopasnije tačke u istoriji“

Bivši američki diplomata, jedan od teoretičara spoljne politike Sjedinjenih Država Ričard Has izjavio je da se SAD u ovom trenutku nalaze u „najopasnijem trenutku“ u svojoj savremenoj istoriji.

.@realDonaldTrump is now set for war on 3 fronts: political vs Bob Mueller, economic vs China/others on trade, and actual vs. Iran and/or North Korea. This is the most perilous moment in modern American history-and it has been largely brought about by ourselves, not by events.

— Richard N. Haass (@RichardHaass) March 23, 2018