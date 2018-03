Amerika protiv Kine: Rat je počeo

Donald Tramp je počeo borbu protiv „ekonomske agresije Kine“. Protiv kineske robe će biti uvedene carine, na šta će Peking uvesti recipročne mere. Bela kuća je već izdala saopštenje o uvođenju carina na uvoz gvožđa i aluminijuma. Eksperti smatraju da Rusija može da ima koristi od američko-kineske razmene „ljubaznosti“.

Predsednik Donald Tramp je potpisao memorandum „O borbi protiv ekonomske agresije Kine“. On je izjavio da poštuje kineskog predsednika Si Đinpinga, saradnju sa Kinom po pitanju Severne Koreje, „ali imamo trgovinski deficit“.

Taj deficit se procenjuje na između 375 milijardi i 504 milijarde dolara.

„Kako god da se pogleda to je najveći deficit za bilo koju zemlju sveta“, naglasio je on. Ukupan prošlogodišnji trgovinski deficit SAD prelazi 800 milijardi dolara.

Zbog krađe intelektualne svojine u vrednosti od stotinu milijardi dolara Tramp je odlučio da primeni Član 301 Zakona o trgovini iz 1974. godine koja omogućava da se uvedu zabranjene carine. Pod njima će se naći kineska roba u vrednosti između 50 i 60 milijardi dolara. Konačni spisak robe će biti objavljen u narednih 15 dana. Osim toga, protiv Kine će biti pripremljena i tužba u STO.

Predsednik SAD je naložio i ministru finansija Stivenu Mnučinu da izradi investiciona ograničenja za kineske kompanije u narednih 60 dana radi zaštite američkih tehnologija.

Podsetimo, Tramp je ranije već uveo carine u visini od 10 i 25 odsto na uvoz aluminijuma i gvožđa, napravivši izuzetak samo za Kanadu, Australiju i meksiko. EU je obećala uzvratne mere za široki spektar proizvoda iz SAD i počela je aktivnije da pregovore sa Amerikancima.

Američka administracija insistira da akcije koje preduzima nisu trgovinski rat, pa čak ni protekcionizam. Stiven Mnučin je na nedavnoj pres-konferenciji u Buenos Ajresu u okviru G 20 izjavio da američke vlasti „jednostavno žele ravnopravne uslove“, kao one koje imaju strane kompanije u SAD.

Ambasada Kine u Vašingtonu: Borićemo se do kraja

„Kina će se boriti do kraja u trgovinskom ratu sa SAD, koristeći sve neophodne mere“, saopštila je Ambasada Kine u Vašingtonu.

Saopštenje je objavljeno nakon što je američki predsednik Donald Tramp tražio da se odmah smanji trgovinski deficit sa Kinom u iznosu od 100 milijardi dolara.

Ambasada Kine u SAD je u saopštila da Peking ne želi trgovinski rat, ali da od njega neće odustati ako do toga dođe. Takođe je optužila SAD da „ignorišu razumne glasove i zanemaruje uzajamno korisnu prirodu odnosa između Kine i SAD i konsenzus koji su dve zemlje postigle konstruktivno upravljajući razlikama kroz konsultacije“.

„Ako bi SAD započele trgovinski rat, Kina bi se borila do kraja braneći svoje legitimne interese svim neophodnim merama“, stoji u saopštenju. Kina se snažno suprotstavlja onome što je opisala kao „tipičnu jednostranu akciju trgovinskog protekcionizma“, koju je preduzela Trampova administracija, a u saopštenju se zaključuje da će američka akcija „direktno napraviti štetu interesima američkih potrošača, kompanija i finansijskih tržišta“.

List „Volstrit džurnal“ ranije je, pozivajući se na izvore, objavio da kineske uzvratne mere mogu da se odnose na izvoz američkih poljoprivrednih proizvoda.

Ministar trgovine Kine Džun Šan je rekao da će „svaki trgovinski rat doneti nesreću celom svetu“.

Prema njegovim rečima, Kina ne želi trgovinski rat niti ga inicira. On je dodao da se Peking zakleo da će zaštititi svoja „zakonita prava i interese“, čak i ako to dovede do trgovinskog rata sa SAD.

Premijer Kine Li Kećang je bio uzdržaniji. On je izrazio nadu da će Peking i Vašington uspeti da izbegnu trgovinski konflikt. On je čak dodao da Kina planira da nastavi otvaranje svog tržišta za inostrane kompanije.

(Sputnjik)