AP: Dokazi ukazuju da su školu u Iranu najverovatnije pogodili Amerikanci

Satelitski snimci, stručna analiza, jedan američki zvaničnik i javne informacije koje su objavile vojske SAD i Izraela ukazuju na to da je eksplozija u školi u Iranu u kojoj su poginule brojne učenice verovatno izazvana američkim vazdušnim napadima koji su takođe pogodili susedni kompleks, povezan sa režimskom Revolucionarnom gardom.

Napad od 28. februara, koji je imao najveći prijavljeni broj civilnih žrtava od početka rata, oštro su osudile Ujedinjene nacije i borci za ljudska prava. Više od 165 ljudi je poginulo, većinom dece, u eksploziji u osnovnoj školi Šadžare Tajebeh, javili su iranski državni mediji. Kada se to desilo, časovi su bili u toku.

Satelitski snimci snimljeni pre dva dana, a koje je pregledala Asošijejted pres, pokazuju da je veći deo škole u ​​gradu Minab, na oko 1.100 kilometara jugoistočno od Teherana, sveden na ruševine. U krov kao da je urezan džinovski polumesec. Stručnjaci kažu da gustina oštećenja koja je vidljiva na satelitskim fotografijama ukazuje na ciljani vazdušni napad.

Iran je okrivio Izrael i Sjedinjene Države za eksploziju. Nijedna od te dve zemlje nije preuzela odgovornost.

Upitan o napadu na školu, ministar odbrane SAD Pit Hegset je rekao: „Sve što mogu da kažem je da to ispitujem. Mi, naravno, nikada ne ciljamo civilne mete. Ali istražujemo ovo.“

Nekoliko faktora ukazuje na američki napad. Jedan je pokretanje procene incidenta od strane američke vojske.

Prema uputstvima Pentagona, ovakva procena se pokreće nakon što grupa istražitelja donese početnu odluku da bi američka vojska mogla biti kriva.

Jedan američki zvaničnik je rekao agenciji AP da je napad verovatno bio američki. Govorio je anonimno jer nije ovlašćen da javno komentariše ovo osetljivo pitanje.

Drugi faktor je lokacija škole – nalazi se kraj baze Revolucionarne garde u provinciji Hormozgan i blizu je kasarne za njenu pomorsku brigadu. Američka vojska se fokusirala upravo na pomorske ciljeve i potvrdila je da je izvršila napade u Hormozganu, uključujući i jedan u blizini škole.

Izrael, koji je negirao izvođenje napada, fokusirao se na područja Irana bliža Izraelu i nije prijavio izvođenje bilo kakvih napada južno od Isfahana, udaljenog 800 kilometara odatle.

SAD upravljaju ratnim brodovima u Arapskom moru, uključujući nosač aviona USS Abraham Linkoln, a škola im je na dometu.

Na pitanje agencije AP o nalazima, portparol Centralne komande američke vojske, kapetan Tim Hokins, rekao je: „Bilo bi neprikladno komentarisati s obzirom na to da je incident pod istragom“.

Sekretarka za štampu Bele kuće Kerolajn Livit rekla je novinarima danas da nema novosti o istrazi i nije direktno odgovorila na pitanje da li je Tramp zadovoljan tempom istrage.

„Moja pretpostavka je da je nedavno tamo verovatno bilo nekih aktivnosti, i da su ih otkrili i pratili, ali… nisu bili svesni ili nisu imali ažuriranu bazu podataka da se tamo nalazi ženska škola i bombardovali su je“, rekao je Farzin Nadimi, viši saradnik Vašingtonskog instituta za bliskoistočnu politiku koji proučava iransku vojsku.

Škola se nalazi pored ograđenog kompleksa označenog na mapama kao Kulturni kompleks Garde Sejed Al-Šohada, koji je uključivao apoteku, teretanu i sportski teren.

Pored škole, satelitske fotografije pokazuju da su eksplozije pogodile najmanje pet zgrada u kompleksu Garde, ostavljajući područje ispunjeno kraterima, ugljenisanim rupama u krovovima i gomilama ruševina.

Iranske onlajn aplikacije za mape prikazuju objekat Asef brigade na oko 150 metara od škole, unutar kompleksa Revolucionarne garde.

Nadimi kaže da je 16. obalska raketna grupa Asefa deo mornarice Garde, a Prvi pomorski okrug, kome pripadaju Asef brigade, odgovoran je za Ormuski moreuz, kroz koji prolazi petina celokupne svetske trgovine naftom i prirodnim gasom. On povezuje Persijski zaliv sa Indijskim okeanom i ostatkom sveta.

Nakon napada, video snimak iranskog državnog emitera, koji je AP potvrdio koristeći satelitske snimke, pokazao je desetine svežih grobova iskopanih na obližnjem groblju. Nadimi kaže da je škola verovatno služila za podučavanje ćerki pripadnika Garde.

(Beta)

