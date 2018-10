AP nabrojao sve saudijske izjave o Kašogiju

RIJAD – Zvaničan stav Saudijske Arabije o sudbini novinara Džamala Kašogija je, od njegovog misterioznog nestanka 2. oktobra, kada je ušao u saudijski konzulat u Istanbulu, više puta menjan.

Najnovije saopštenje u subotu, kojim se potvrđuje da je Kašogi izgubio život u „pesničenju“ sa saudijskim službenicima koji su došli u Istanbul da ga vide, samo je pojačalo kritike na račun Rijada i zabrinutost da su saudijske vlasti umešane u ubistvo tog kolumniste „Vašington posta“.

Asošijeted pres daje pregled dosadašnjih reagovanja Saudijske Arabije na „slučaj Kašogi“.

2. oktobra – Kašogi je poslednji put viđen živ, kako ulazi u saudijski konzulat.

3. oktobra – U opširnom intervjuu za Blumberg, saudijski krunski princ Mohamed bin Salman kaže da je, po njegovim saznanjima, Kašogi napustio konzulat gde je proveo „nekoliko minuta ili jedan sat“. On je dodao da su saudijske vlasti u kontaktu sa turskom vladom kako bi se ustanovilo šta se dogodilo. On je insisitrao da Kašogi više nije u konzulatu i da Turci mogu da pregledaju diplomatsku misiju jer, kako je rekao, „nemamo šta da krijemo“.

4. oktobra – Saudijski konzulat u Istanbulu na tviteru saopštava da prati medijske izveštaje o nestanku Kašogija „nakon što je napustio zgradu konzulata“.

4. oktobra – Turska poziva saudijskog ambasadora na razgovor.

6. oktobra – Saudijska Arabija saopštava da upućuje tim koji će „slučaj Kašogi“ istražiti u saradnji sa Turcima.

7. oktobra – Turski zvaničnici prvi put kažu da je Kašogi ubijen u konzulatu. Saudijska Arabija istog dana u saopštenju takve optužbe optužuje kao „neosnovane“.

9. oktobra – Turska najavljuje da će pretraziti konzulat.

11. oktobra – Turci saopštavaju da su se dogovorili sa Saudijcima o formiranju zajedničke grupe koja treba da otkrije sudbinu nestalog novinara. Saudijski tim stiže u Istanbul dan kasnije.

13. oktobra – Saudijski ministar unutrašnjih poslova kaže da pisanja medija o postojanju naređenja da se Kašogi ubije, predstavljaju „laži i tvrdnje bez osnova“. Istog dana turski mediji prenose izjave zvaničnika koji kažu da je Kašogi ubijen i raskomadan u konzulatu.

14. oktobra – Turski ministar spoljnih poslova ponovo poziva Saudijsku Arabiju da dozvoli istražiteljima da pretraže konzulat.

15. oktobra – Turski istažitelji ulaze u konzulat.

15. oktobra – Saudijski satelitski TV kanal objavljuje da je 15-člani tim Saudijaca, za koji su turski mediji izvestili da je likvidirao Kašogija, u stvari sastavljen od „turista“.

16. oktobra – Bez upozorenja, saudijski konzul u Istanbulu, ključni svedok slučaja, napušta Tursku i odlazi u Saudijsku Arabiju.

17. oktobra – Turske vlasti počinju pretresanje rezidencije konzula.

19. oktobra – U vestima kasno uveče, saudijski javni tužilac kaže da je preliminarna istraga pokazala da je najpre došlo do „sukoba“ i „pesničenja“ koji su doveli do Kašogijeve smrti ubrzo pošto je stigao u konzulat. On je dodao i da je u vezi s tim pritvoreno 18 državljana Saudijske Arabije. Zvaničnik ministarstva spoljih poslova u Rijadu rekao je da se Kašogijeva smrt istažuje i da se formira odbor koji će krivce pozvati na odgovornost.

(Tanjug)