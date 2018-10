Arheolozi pronašli vikinški brod – uz pomoć radara

Arheolozi veruju da su pronašli ostatke vikinškog broda na jugoistoku Norveške. Ostaci koji podsećaju na brod, pronađeni su oko 50 centimetara ispod zemlje uz pomoć radara, piše „Dejli mejl“.

A screen-grab showing a reconstruction of the Viking ship burial at Jellestad from the video at https://t.co/9eAEt66ILz pic.twitter.com/5AEv1t6nCI

Pronalazak ovog broda mogao da pruži uvid u o vikinškim ekspedicijama tokom Srednjeg veka.

The ship was buried more than 1,000 years ago to serve as the final resting place of a prominent Viking king or queen https://t.co/rWeyAokdin

— National Geographic (@NatGeo) October 15, 2018