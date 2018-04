DAMASK – Sirijski predsednik Bašar al Asad izjavio je danas da će za obnovu ekonomije te države, u kojoj se ratuje već sedam godina, biti neophodno 400 milijardi dolara, javlja Tas s pozivajući se na zvaničnika ruske Dume, Dmitrija Sabljina.

„Važno pitanje je oporavak infrastrukture. To neće koštati manje od 400 milijardi dolara i za to će biti potrebno od 10 do 15 godina“, citirao je Sabljin Asada.

(Tanjug)