Atlantski savet: Eksperti do 2033. očekuju raspad Rusije, novu jaku pandemiju

VAŠINGTON – Rusija kakvu poznajemo možda neće postojati do 2023. pokazalo je istraživanje Atlantskog saveta (Atlantic Council) u kojem je učestvovalo 167 globalnih eksperata koji su dali mišljenje kako bi geopolitika, društveni i politički pokreti ali i situacija na drugim poljima, mogli da izgledaju u narednih 10 godina.

„Svet bi u narednoj deceniji mogao da se suoči sa velikom ekonomskom krizom, poput one iz 2008. i 2009. godine i pandemijom iste jačine i udara kao i kovid“, zaključak je većine stručnjaka, navodi Atlantski savet, u izveštaju koji je dobio Tanjug.

Izveštaj ukazuje i na to da će u predstojećim godinama više zemalja posegnuti za nabavkom i proizvodnjom nuklearnog naoružanja, na prvom mestu Iran i Saudijska Arabija, a potom i Južna Koreja i Japan.

Pozitivna vest je što većina tih stručnjaka, 58 odsto, smatra da nuklearno oružje neće biti upotrebljeno, 14 odsto ih se pribojava da bi to mogla da uradi Rusija, 10 odsto Severna Koreja. Tri odsto eksperata smatra da bi to mogle da učine SAD, odnosno Pakistan iili Izrael.

„Istraživanje je pokazalo da 40 odsto stručnjaka predviđa da će Rusija kakvu poznajemo doživeti raspad do 2033. godine ‘zbog revolucije, građanskog rata, političkog raspada ili nekog drugog razloga’. Njih 21 odsto smatra da će Rusija do 2033. biti ‘propala država'“, navodi se u istražvianju Atlantskog saveta koje je pokazalo i da osam odsto stručnjaka smatra da bi raspad mogle da dožive i SAD, šest odsto očekuje da bi to mogla da bude Kina, a jedan odsto Indija.

Na pitanje koja bi od 10 zemalja, ponuđenih u istraživanju, mogla da se u narednoj dekadi podvede pod pojam propale zemlje, a to sada nije, poznavaoci globalnih prilika na prvo mesto stavljaju Rusiju, na drugo Avganistan, a na treće i četvrto Pakistan i Venecuelu.

Istraživanje je pokazalo i mogućnost da je više zemalja spremno da nabavi nuklearno oružje u narednih 10 godina.

Vojna ofanziva Kine na Tajvan moguća je ili je skoro realna za oko 70 odsto tih eksperata.

Više od 61 odsto ih smatra da ipak u narednom periodu neće ili ne bi trebalo da dođe do direktnog sukoba Rusije i NATO-a.

Suprotno procenama Međunarodne agencije za energiju, anketirani stručnjaci smatraju da je malo verovatno da će planeta dostići vrhunac emisije staklene bašte.

Demokratija će na globalnom novu, kako ocenjuju, u narednom desetogodišnjem periodu biti izložena brojnim opasnostima i biće sistemski ugrožavana.

„Demokratije očekuje teška decenija. Suočavaće se sa autokratama i populističko-nacionalističkim pokretima koji će verovatno dobiti određenu snagu, dok će društvene mreže sve više delovati kao antidemokratska snaga“, ocenjeno je u istraživanju.

SAD će u narednoj deceniji biti svetska vojna sila – smatra 71 odsto stručnjaka, 54 odsto ih misli da će oni biti dominantni na polju tehnoloških inovacija.

Trećina veruje da će SAD vladati na polju diplomatije, 31 odsto da će američka ekonomija biti najača na svetu, dok ih 17 odsto misli da Sjedinjene Države neće imati globalno preimućstvo ni u jednoj sferi.

Zemlje će se, na globalnom planu, najviše ujediniti u borbi protiv klimatskih promena i u borbi za očuvanje ljudskog zdravlja.

Smatraju da nijedna nova zemlja u narednih 10 godina neće postati stalna članica UN, iako njih četvrtina najviše veruje da bi to mogla biti Indija.

Oko 10 odsto ih smatra da bi to mogao biti Japan, ili Brazil, sedam Nemačka, Nigerija i Južnoafrička Republika.

(Tanjug)

