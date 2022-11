Austrijska ministarka uverena u status kandidata za BiH

BANJALUKA – Austrija prihvata postojanje Republike Srpske, izjavila je Karoline Edtštadler, austrijska ministarka za EU i ustavno uređenje, koja za sebe kaže da je optimista i da je uverena da će BiH u decembru dobiti status kandidata za članstvo u EU.

Činjenicu da u BiH postoje dva entiteta – FBiH i RS, treba prihvatiti, kaže Edtštadler i dodaje da se ne radi o tome da se promeni ono što je utemeljeno ugovorom u Dejtonu, nego o tome da se sprovedu reforme koje će na kraju dovesti do usklađenosti s pravnom stečevinom EU.

U Banjaluku je, kaže, došla jer želi da pokaže da se Austrija bavi državom BiH.

Na pitanje kako vidi preporuku Evropske komisije da BiH dobije kandidatski status, Edtštadler kaže da u Austriji svi to podržavaju.

„Naravno, svesni smo da se u BiH mora puno toga uraditi. Od februara je nastala potpuno nova situacija jer se ponovo na evropskom tlu vodi rat, a u junu su Ukrajina i Republika Moldavija dobile kandidatski status. Mi smo i tada govorili da i BiH treba da dobije status. To ne znači da zemlja u narednih nekoliko godina automatski dobija punopravno članstvo, nego to znači da i BiH treba da dobije verodostojnu perspektivu i da pokušamo da ispravimo propuste koji su se desili na evropskom nivou i nadam se da, ako do toga dođe – a ja polazim od toga da će na Evropskom savetu u decembru za BiH to biti zaključak koji mora biti jednoglasan – da će građanska udruženja, građani i političari biti ohrabreni“, rekla je.

Istakla je da to znači da su do decembra potrebni vidljivi reformski koraci u BiH.

Na konstataciju da u Srpskoj postoji zabrinutost da bi evropske integracije mogle oslabiti autonomiju koju RS uživa u BiH, austrijska ministarka ističe da je upravo zbog toga došla u Banjaluku.

„Želimo da vam pokažemo da smo svesni kako je strukturisana ova država. Činjenica je da postoje dva entiteta – FBiH i RS. To treba prihvatiti. Ne radi se o tome da se promeni ono što je utemeljeno ugovorom u Dejtonu, nego o tome da se sprovedu reforme koje će na kraju dovesti do usklađenosti s pravnom stečevinom EU. To su temeljna pitanja poput jačanja pravosuđa, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala“.

Komentarišući protekle izbore u BiH, Edštadler kaže da su svi u Austriji i EU „sa zebnjom pratili izbore“.

„Ukazivoano nam je da će izbori biti lakmus-test da li država funkcioniše. Iz svega što su nam međunarodni posmatrači rekli može se reći da su, uopšteno gledano, ovi izbori provedeni u skladu s pravilima“, rekla je ona i istakla da Austrija prihvata saopštene rezultate, te da je sada potrebno brzo formiranje vlasti, popuniti institucije i onda stvarno prionuti na posao jer, kako kaže, mnogo je posla pred nama.

„S obzirom na to da, kao što sam rekla, polazim od toga da će BiH u decembru dobiti kandidatski status, sada je pred nama dug i trnovit put do punopravnog članstva u EU“, kazala je Edtštadler, koja je, kako ističe, optimista i prilično je sigurna da će do toga doći.

Mi kao EU, ističe, moramo u ovome stajati zajedno i pojačati i podržati ovaj prostor zapadnog Balkana i privesti ga ka EU, zato što je pitanje naših odnosa sa zapadnim Balkanom vezano za sigurnost EU.

“ Mi moramo vratiti izgubljeno povjerenje. Zato nam treba ovaj hrabri znak“, navela je, između ostalog, austrijska ministarka.

(Tanjug)

