Austrijski virusolog traži kratko, čvrsto zaključavanje

BEČ – Najpoznatiji austrijski virusolog Norbert Novotni zalaže se, usled dramatičnog rasta broja novozaraženih, za još strožije mere nego što je austrijska vlada aktuelno usvojila, to jest od „2G“ pravila koje je danas stupilo na snagu.

„Ja sam za kratko, čvrsto, kontrolisano zaključavanje“, rekao je on za televiziju Puls24.

To zaključavanje trebalo bi da važi i za vakcinisane, a trebalo bi da se primeni od 13.novembra na dve nedelje.

„Niko ne želi zaključavanje, ali to je jedina mogućnost da aktuelne brojke smanjimo“, naglasio je on, ukazujući da je to i jedina mogućnost da se spasi zimska turistička sezona i božićni praznici.

Šanse da će uvedeno pravilo „2G“, koje predviđa da samo vakcinisani i oni koji su preležali kovid19 imaju pristup određenim objektima, kao što su ugostiteljski, hoteli, kulturnog i zabavnog sadržaja, biti delotvorno, prema njegovim rečima su 50:50.

Takođe kritikuje što je kasno počel vakcinacija trećom dozom.

„Vakcina pomaže i deluje“, objasnio je Novotni dodajući da pre svega štiti od teškog oblika oboljevanja.

