AUT: Leto, a uređaji za grejanje trazeniji od klima uređaja

BEČ – I pored rekordno toplog leta, u Austriji vlada velika potražnja za uređajima za grejanje.

„Ko je očekivao da se zbog tropskih temperatura najviše traže klima uređaji, taj se vara, jer je posebna potražnja za grejnim telima“, zaključak je analize sajta „Geizhals.at“.

Portal za upoređivanje cena navodi da je u julu, 22 puta više nego istog meseca prošle godine vršena pretraga za uređajima za grejanje.

U avgustu je potražnja za uređajima za grejanje ostala i dalje nadprosečno visoka.

Eksperti zbog toga upozoravaju na posledice ako veliki broj Austrijanaca naredne zime želi, umesto grejanja na gas, da koristi uređaje za grejanje na struju.

To bi moglo da dovede do preopterećenja električne mreže, i u najgorem slučaju, do pada sistema.

