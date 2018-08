Avion se srušio posle poletanja u Meksiku, nema mrtvih

Avion kompanije Aeromeksiko (Aeromexico) srušio se noćas pri poletanju u severnoj meksičkoj državi Durango, a u nesreći je povredjeno 85 ljudi ali nema mrtvih, javile su danas lokalne vlasti.

Avion tipa Embraer 190 na liniji izmedju Duranga i Meksika sa 97 putnika i četiri člana posade srušio se oko 16.00 po lokalnom vremenu (23.00 po centralnoevropskom vremenu), rekao je meksički ministar saobrćaja Herardo Ruis Esparasa.

„Nema mrtvih u udesu leta AM2431“, rekao je guverner te države Hoze Aispure na Tviteru.

Prema prvom bilansu ima oko 85 povredjenih, rekao je za televiziju Milenio portparol lokalne civilne zaštite Alehandro Kardosa, i dodao da ima nekoliko ljudi sa ozbiljnim povredama, ali da je većina lakše povredjena.

Prema lokalnim vlastima 48 ljudi je prebačeno u bolnicu, a ostali su mogli da se vrate svojim kućama.

Kardosa je rekao da je izgleda avion uleteo u jak grad u trenutku poletanja i pokušao je prinudno da sleti. Požar je izbio posle tog prinudnog sletanja ali srećom nema ljudi s opekotinama, dodao je on.

Slike koje je slikao dron pokazuju avion kako stoji na polju na kraju aerodromske piste.

Guverner je rekao da su se putnici uzajamno pomagali kako bi izašli iz aviona kroz rupe u trupu nastale pri nesreći.

Generalni direktor Aeromeksika Andres Konesa rekao je na konferenciji za novinare da je avion koji se srušio bio savršeno održavan i da je prošao servis u februaru.

On je rekao da je posada bila dobro odmorena jer im je to bio prvi let za taj dan.

(Beta)