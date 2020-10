Bajdenov kašalj na predizbornom skupu proširio se kao virus (video)

Gest kandidata za predsednika SAD Džozefa Bajdena postao je viralan pošto je na skupu u Nevadi sklonio zaštitnu masku sa lica i nakašljao se u ruku.

Have a great weekend, everyone! pic.twitter.com/MZTlxASo1x

Američki demokratski kandidat za predsednika na izborima koji se održavaju 3. novembra Džo Bajden, poznat je i po tome da uvek, otkako je počela pandemija virusa korona, gde god da krene nosi zaštitnu masku. Zbog toga mu se inače više puta ismevao njegov protivkandidat, aktuelni predsednik Donald Tramp.

Joe Biden has rendered his mask useless at this point pic.twitter.com/p0o8Z58Ngf

