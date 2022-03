Bajdenova šala izazvala bes na internetu: „Jadan primerak Amerikanca“

Američki predsednik Džo Bajden izazvao je brojne kritike zbog jedne rečenice u svom govoru povodom Dana Svetog Patrika. Bajden je irskog porekla, njegov prapradeda je iz okruga Majo u Irskoj, a tokom govora Bajden je želeo da se našali . Šala nije najbolje prošla na internetu.

„Možda sam Irac, ali nisam glup“, rekao je Bajden i izazvao smeh u dvorani, ali ne i na internetu.

Biden: “I may be Irish, but I’m not stupid.” pic.twitter.com/QKpJfxaW30

— RNC Research (@RNCResearch) March 17, 2022