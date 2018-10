Balfur: Odlazak Merkel nije prekretnica po pitanju proširenj

BRISEL – Analiticarka Nemackog Maršalovog Fonda iz SAD Roza Balfur kaže da povlačenje kancelarke Angele Merkel sa politicke scene 2021. godine neće doneti promenu politike proširenja, niti prema zemljama Zapadnog Balkana.

Balfur smatra da je i za rešavanje ”kosovskog pitanja”, mnogo važnije dolaženje do predloga koji dugorocno rešava odnose „Srbije i Kosova“, a ne to ko „sedi u Berlinu“.

Iako je Angela Merkel puno lično investirala u podršku politici proširenja, a Zapadni Balkan kancelarku video kao ”lidera i inspiraciju”, njen odlazak sa političke scene, smatra Balfur, ne bi trebalo da bude prekretnica kako za proširenje EU, tako i za zemlje regiona.

”Mnogo ljudi na Zapadnom Balkanu u Angeli Merkel vidi lidera, inspiraciju i podršku, ali ona ipak predstavlja pozicije svoje zemlje. Dokle god strukturni interesi Nemacke ostanu prisutni, možemo racunati i na kontinuiranu politiku. Ako se unutrašnja politika Nemacke promeni u većoj meri, to se onda može odraziti i na Balkan”, kaže Balfur u razgovoru za Tanjug.

Balfur se slaže sa ocenom da je Angela Merkel bila ta koja se u razgovorima Beograda i Prištine principijelno zalagala protiv bilo kakve promene nemačkih uslova i kriterijuma koji su definisali dijalog Beograda i Prištine.

Oni su, podsetimo, podrazumevali uspostavljanje bilaternalnih odnosa Srbije i Kosova pre ulaska Srbije u EU, kao i nepovredivost teritorijalnog integriteta Kosova.

Roza Balfur, medutim, dodaje da Merkel nije bila prepreka postizanju dogovora Beograda i Prištine i ocenjuje da bi cak i kancelarka verovatno promenila stav da je imala konkretan, funkcionalan i opšte podržan predlog za rešavanje kosovskog problema.

”Ukoliko nešto izađe iz ideja o kojima se razgovara u dijalogu, a Angela Merkel više ne bude tu, odgovor Nemačke može biti i drugaciji. Ali, na kraju krajeva, da bi Srbija i Kosovo postigli neki dogovor, inicijativa mora da dode od njih samih, ukljucujuci i civilno društvo. Ako dobra ideja proizađe iz razgovora Srbije i Kosova, sve će zavisiti koliko je to dobra ideja, koliko dugorocno rešava problem i to je važnjie od toga ko je na vlasti u Berlinu”, porucila je Balfur.

Analiticarka Nemakog Maršalovog fonda ocenjue da je Nemačka pod vođstvom Angele Merkel ”uskocila” u ulogu lidera kada se Evropska komisija pokazala nedovoljno jakom u sprovođenju EU politike proširenja na Zapadni Balkan.

”Merkel je imala presudnu ulogu, ali ja ne bih indentifikovala sve to kao pitanje jednog lidera. Razlog što je Nemacka preuzela tu ulogu jeste to što je ona investirala svoje interese u stabilnost regiona, u ekonomski prosperitet Balkana i ti interesi će ostati, bez obzira ko je na čelu države. Nemacka preduzeća, nemačke fondacije, svi oni imaju svoje investicije na Balkanu. Sve je to pitanje sistematskog pristupa i zato se ne mora promeniti samo zbog odlaska Angele Merkel”, objašnjava Balfur za Tanjug.

Ono na šta Balfur upozorava jeste da ostaje da se vidi koje će političke partije biti na čelu Nemačke u narednim godinama i koje koalicije će se oformiti.

Ona ocenjuje da se uz Zelene, SPD ili CDU na vlasti u Nemačkoj može očekivati politika kontinuiteta kada je Zapadni Balkan u pitanju.

Sa Alternativom za Nemacku u vladajućoj kolaciji može doći do zaokreta unutrašnje politike Nemacke.

”Ako Nemačka želi da promeni svoju politiku prema proširenju tokom sledećih par godina, to bi se dogodilo i čak i ako Angela Merkel ostane, jer bi se zasnivalo na promeni same politike Nemačke, a ne na lideru”, kaže Balfur.

Roza Balfur zaključuje da su prekretnice za EU politiku proširenja već osetne, zbog izlaska Velike Britanije iz EU kao značajnog zagovornika proširenja, zbog oslabljene uloge Evropske komsije i zbog promene vlada u nekoliko zemalja.

