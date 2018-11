Bandić se ponovo izvinio zbog Palme

ZAGREB – Jedanaest dana od sastanka sa srpskim političarem Draganom Markovićem Palmom u Zagrebu, gradonačelnik hrvatske prestonice Milan Bandić ne prestaje da se izvinjava zbog toga što je bio domaćin predsedniku Skupštine opštine Jagodina.

Bandić se najpre izvinio desničarima i veteranima, zatim javno objavio oglas izvinjenja u novinama, na konferenciji za medije, a danas ponovo i svim Zagrepčanima.

‘Nisam savršen i pogrešio sam. Ne znajući što je ko radio’, rekao je Bandić, preneli su hrvatski mediji, koji, međutim, konstatuju da je pitanje da li će nakon svih tih izvinjenja biti zadovoljan odbornik u gradskoj skupštini, inače, bivši HDZ-ovac, Zlatko Hasanbegović.

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine iz redova Neovisnih za Hrvatsku juče nisu prisustvovali sednici Skupštine.

Zlatko Hasanbegović i kolege iz stranke na taj su način protestovali protiv Bandića i Zagreb, praktično, doveli na ivicu vanrednih izbora.

Oni su, naime, nakon dva izvinjenja veteranima i dalje tražili od gradonačelnika da se izvini građanima grada Zagreba zbog sastanka s Markovićem, koji je sarađivao sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, kojeg Hrvati smatraju ratnim zločincem.

Bandić je morao ponovo da popusti i izvini se još jednom.

“Ja priznam, nisam savršen i pogrešio sam. Ne znajući što je ko radio. On može doći, on je slobodan građanin i nije napravio ništa. A to što se družio s Arkanom, da sam znao onda ne bih. I sad koristim priliku da se izvinim ne samo braniteljima, nego svim građanima”, rekao je Bandić, preneo je Media servis.

(Tanjug)