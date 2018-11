Bart: Mi imamo liderku, ne šaljite zahteve za nepoverenje

LONDON – Glasanje o nepoverenju premijerki Terezi Mej moguće je ukoliko to zatraži 15 odsto poslanika njene konzervativne partije, ali se do sada to nije dogodilo, javio je Rojters pozivajući se na BBC.

Zahtev za nepoverenje, inače, upućuje se predsedavajućem takozvanog Komiteta 1922. Grejemu Brediju, a potrebno je da takav zahtev podnese 48 poslanika.

Zahtevi stižu i od nekih ljudi od kojih se to nije očekivalo, izjavio je evroskeptični poslanik Džejkob Ris-Mog, dok je državni sekretar u Forin ofisu Alistar Bart zatražio od kolega konzervativaca da ne šalju zahteve o nepeverenju.

Naime, upitan šta bi poručio onima koji planiraju da upute zahteve Bart je rekao: „Molim vas nemojte. Mi imamo liderku, ona je teško radila na najtežem sporazumu“.

