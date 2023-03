BBC povukao slavnog sportskog voditelja Gerija Linekera posle Tvita protiv vlade

Britanski javni servis Bi-Bi-Si (BBC) objavio je danas da povlači čuvenog voditelja Gerija Linekera iz emisije Meč dana (Match of the Day) posle njegove Tviter poruke u kojoj je uporedio govor vlade o izbeglicama sa govorom Nemačke tokom 1930-ih.

Kada je britanska konzervativna vlada u utorak objavila novi nacrt zakona čiji je cilj da spreči da migranti koji stižu preko Lamanša traže azil u Velikoj Britaniji, Lineker, bivši reprezentativac Engleske koji je vrlo aktivan na Tviteru osudio je „surovu politiku uperenu protiv najosetljivijih osoba jezikom koji nije drugačiji od onog u Nemačkoj 1930-ih“.

Reči 62-ogodišnjeg Linekera koji ima gotovo devet miliona pratilaca preko Tvitera izazvale su žustru polemiku u kontekstu tenzija oko pitanja imigracije, ali takođe i oko ponovljenih kritika britanske desnice upućene javnom servisu oko njegove nepristrasnosti.

BBC je tada naveo da će razgovarati sa voditeljem fudbalske emisije koju emituje subotom „Meč dana“ (Match of the Day), i saopštio da smatra da je Linekerova nedavna aktivnost na društvenim mrežama kršenje smernica kompanije, i da on treba da se drži podalje od zauzimanja strana oko partijske politike i političkih sporova.

„BBC je odlučio da se on (Geri Lineker) povuče iz vođenja emisije ‘Match of the Day’ dok ne postignemo jasan dogovor o njegovoj upotrebi društvenih mreža“, navela je kompanija i precizirala da je taj zahtev upućen „posle dugog razgovora sa njim i sa njegovim timom poslednjih dana“.

Posle burne reakcije izazvane tvitom Lineker je ponovio da ostaje pri svojim izjavama, a juče je rekao da žuri da vodi svoju emisiju u subotu.

Geri Lineker, sa 48 golova u dresu engleske reprezentacije do završetka fudbalske karijere 1994. godine, vodi emisiju „Match Of The Day“ na BBC-iju od 1999. godine.

(Beta)

