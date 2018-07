Izludela je Trampa: Beba Tramp „protestuje“ u Londonu (video)

Na destine hiljada demonstranta ismejalo je danas američkog predsednika Donalda Trampa prikazujući ga kao ogroman balon u obliku narandžaste bebe koja vrišti.

Beba u pelenama sa prepoznatljivim pramenom kose i mobilnim telefonom za tvitovanje vinula se iznad zdrage parlamenta, kao centralnog mesta demonstracija protiv Trampa zbog njegove poltike prema imigraciji, rasnom pitanju, pitanju žena i klimatskih promena.

Organizatori protesta navode da su demonstracije organizovane u oko 50 gradova širom Britanije, preneo je AP.

Tramp koji je doptuovao u London juče izjavio je za dnevnik „San“ da se zbog planiranih protesta protiv njega u Londonu i drugim gradovima oseća da nije dobrodošao pa će izbegavati prestonicu što je više moguće.

„Voleo sam London. Nisam bio (u Londonu) duže vreme. Ali ako učine da se ne osećam dobrodošlim zašto bih ostao tamo?“, rekao je on, preneo je Rojters.

LIFTOFF: Protesters raise "Trump baby" balloon over London, England, during the president's U.K. visit. https://t.co/dweWO5yiKt pic.twitter.com/2nWvjYGOnH

— ABC News (@ABC) July 13, 2018