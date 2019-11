Beč: Vlada produžila mandat vojnicima u mirovnim misijama

BEČ – Austrijska vlada produžila je mandat pripadnicima Vojske Austrije u međunarodnim mirovnim misijama do kraja 2020. godine, a među tim misijama su i dve na Balkanu – KFOR i Eufor Althea.

Prema odluci, vlade Austrija će u misiju Kfor na Kosovu i dalje upućivati do 600 vojnika, a za vojnu operaciju u Bosni i Hercegovini, Eufor Althea predviđeno je do 400 vojnika.

Austrija će staviti na raspolaganje i jednog oficira za vezu za UNMIK na Kosovu.

Uz to, do 250 vojnika predviđeno je za kratkoročna povećanja vojnih snaga.

Pored toga, austrijska vojska učestvovaće dalje u misiji UN u Libanu (UNIFIL) sa do 250 vojnika, sa 30 pripadnika u misiji EU EUNAVFOR MED Operacija SOPHIA.

Do 15 vojnika upućivaće u misiju UN za očuvanje stabilnosti u Maliju (MINUSMA), te i do 50 vojnika za misiju obuke EU u istoj zemlji EUTM.

Po do 20 vojnika predviđeno je za misiju nadzora OEBS u Ukrajini i RSM u Avganistanu.

U regionalni centar verifikacije i podrške kontroli naoružanja u jugoistočnoj Evropi (RACVIAC – Centre for Security Cooperation) predviđeno je do dva vojnika, te osam vojnika za mirovnu misiju UN na Kipru (UNFICYP), a u misiju OEBS u Moldaviji do 10 vojnika.

Do deset policajaca i tri pripadnika Ministarstva pravosuđa će do 31. decembra iduće godine učestvovati u misiji EULEX na Kosovu.

Dalje je predviđeno upućivanje do tri policajca i pet pripadnika vojske u posmatračku misiju u Gruziji (EUMM), a za misiju EU u Libiji (EUBAM) predviđeno je pet policajaca i do četiri dalja pripadnika Ministarstva unutrašnjih pslova.

Za savetodavnu misiju EU za reformu civilnog bezbednosnog sektora u Ukrajini (EUAM) predviđeno je do pet policajca i dalja četiri službenika Ministarstva unutrašnjih poslova.

(Tanjug)