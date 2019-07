Begović: Minimalne šanse da Sinđelić dobije azil u CG

PODGORICA – Državljanin Srbije Saša Sinđelić, svedok saradnik u postupku za pokušaj terorizma u oktobru 2016. koji je na osnovu poternice Interpol Zagreb uhapšen u Crnoj Gori, ne ispunjava uslove da dobije azil u Crnoj Gori, budući da je u Hrvatskoj osuđen zbog teškog krivičnog dela, kaže predsednik Advokatske komore Crne Gore Zdravko Begović.

Sinđelić je svedok saradnik u postupku koji Crna Gora vodi za pokušaj terorizma, u oktobru 2016. u Crnoj Gori.

„Ja sam mišljenja da on ne ispunjava elementarnme uslove, budući da je odredbom tog zakona definisano da lice koje je pravosnažno osuđeno za teško krivično delo, a imamo informaciju da je Sinđelić pravosnažno osuđen za krivično delo ubistvo na kaznu zatvora od 21 godine, onda praktično, tom činjenicom, njegov zahtev za međunarodnu zaštitu je bukvalno ugašen“, rekao je Begović za Novu M.

U svakom slučaju, kaže on, do donošenja konačne odluke o azilu, Sindelić ostaje u Crnoj Gori, a u slučaju da ipak dobije međunarodnu pravnu zastitu, on ne može biti izručen Hrvatskoj.

„Hrvatska ima zakonsku mogućnost da dostavi tu pravosnažnu presudu po kojoj je Sinđeliić osuđen i da se ta sudska odluka prizna u Crnoj Gori, pa da on tu kaznu eventualno izdržava u Crnoj Gori ili moguće, budući da mu je suđeno u odsustvu, traži ponavljanje postupka, pa da mu se sudi u Crnoj Gori“, rekao je Begović.

Nakon saslušanja, Sinđeliću je sudija za istragu odredio ekstradicioni pritvor koji može trajati do šest meseci.

U roku od 40 dana, kako objašnjava Begović, sudija za istragu će od Hrvatske zatražiti dokaze na osnovu kojih se potražuje, nakon čega će doneti konačnu odluku o izručenju.

„Kada sudija za istragu dobije u zakonskom roku dokaze, on donosi odluku i donosi rešenje kojim odobrava izručenje tog lica, a krivično veće donosi konačnu odluku da li će biti izručeno ili ne“, navodi on.

Međutim, potpis na rešenje ipak daje ministar pravde, dodaje Begović.

(Tanjug)