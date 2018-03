Bela kuća pozdravila protest mladih protiv oružja

Bela kuća pozdravila je danas mlade Amerikance koji „koriste prava iz prvog amandmana ustava SAD“ i protestuju protiv naoružavanja gradjana.

Portparolka Bele kuće Lindzi Volters rekla je da je za predsednika Donalda Trampa najvažnija bezbednost dece i ukazala je na njegov poziv Kongresu da usvoji zakon o naoružavanju i bezbednosti u školama.

Više od 20.000 ljudi će se okupiti na Floridi na skupu protiv naoružavanja gradjana.

Skup nazvan „March for Our Lives“ (Marš za naše živote) odgovor je na ubistvo 17 djaka u srednjoj školi na Floridi 14. februara.

Američki predsednik provodi vikend u svojoj kući na Floridi, navodi agencija AP.

Na ulicama je uoči protesta primetno pojačano prisustvo policije.

Skup nazvan „March for Our Lives“ (Marš za naše živote) su poslednjih nedelja podržale mnoge slavne ličnosti.

Džordž Kluni i njegova supruga Amal dali su 500.000 dolara da bi podržali tu inicijativu, a podršku su dali i Opra Vinfri i Stiven Spilberg.

