„Beži iz Sirije, napravismo katastrofu“ (video)

Profesor na Univerzitetu „Kolumbija“ Džefri Saks zamolio je američkog predsednika Donalda Trampa da „pobegne iz Sirije“.

On je to izjavio za mrežu MSNBC, komentarišući napad SAD, Velike Britanije i Francuske na Siriju, posle navodnog hemijskog napada.

2 minutes of truth about US intervention in Syria from Jeffrey Sachs @JeffDSachs is worth more than 98 percent of the bullshit we are hearing on TV — worth clicking on this: pic.twitter.com/T503g2oL1d

— Mark Weisbrot (@MarkWeisbrot) April 12, 2018