Bil Klinton o umešanosti u aferu Epstin: Nisam video ni uradio ništa pogrešno

Bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Bil Klinton (Bill Clinton) rekao je poslanicima Kongresa, pred kojima svedoči zbog navodne umešanosti u aferu seksualnog prestupnika Džefrija Epstina (Jeffrey Epsetin), da "nije video ni uradio ništa pogrešno" u vezi sa tom aferom.

On je nadzornom odboru Predstavničkog doma u mestu Čapakva u saveznoj državi Njujork rekao da zna šta je video i uradio, a još važnije da zna šta nije video ni uradio, prenosi Gardijan (Guardian).

„Prvo, nisam imao pojma o zločinima koje je Epstin počinio. Bez obzira koliko fotografija mi pokažete, imam dve stvari koje su na kraju krajeva važnije od vašeg tumačenja tih 20 godina starih fotografija“, tvrdi Klinton, imajući u vidu da se, u fajlovima koje o slučaju objavljuje američko ministarstvo pravde, on nalazi na više fotografija.

Klinton je rekao da, „kao neko ko je odrastao u domu sa nasiljem u porodici, ne samo da ne bih leteo njegovim (Epstinovim) avionom da sam imao ikakvu predstavu o tome šta radi, već bih ga i sam prijavio i poveo poziv za pravdu za njegove zločine, a ne za povoljne dogovore“.

„Čak i sa retrospektivno gledano, nisam video ništa što bi me navelo da se zamislim. Ovde smo samo zato što je on to tako dobro krio od svih tako dugo. I dok je to izašlo na videlo sa njegovim priznanjem krivice 2008. godine, odavno sam prestao da se družim sa njim“, naveo je Klinton.

On je dodao da je Epstina kratko poznavao, a da se njihov odnos završio „godinama pre nego što su njegovi zločini izašli na videlo“, kao i da nikada nije video „šta se zaista dešavalo“.

„Devojke i žene čije je živote Džefri Epstin uništio zaslužuju ne samo pravdu, već i isceljenje. Predugo su čekale na oboje. Iako je moje kratko poznanstvo sa Epstinom završeno godinama pre nego što su njegovi zločini izašli na videlo, i iako tokom naših ograničenih interakcija nikada nisam video nikakvu naznaku šta se zaista dešava, ovde sam da ponudim ono malo što znam kako bih sprečio da se nešto slično ikada više ne dogodi“, dodao je Klinton.

(Beta)

