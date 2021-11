Bilčik: Bez dijaloga nema Evrope za Crnu Goru

PODGORICA – Nema Evrope za Crnu Goru ako nema dijaloga i kompromisa, poručio je danas u Podgorici predsedavajući Delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Crnom Gorom Vladimir Bilčik na sednici Skupštine građana.

Skupštinu građana organizovao je crnogorski parlament u saradnji sa Evropskim parlamentom na temu korupcije u zdravstvu i javnom sektoru.

Bilčik je kazao da se Crna Gora sada suočava sa egzistencijalnim vremenima.

“Sočava se sa tim koliko je teško naći balans između zdravog političkog konflikta i jako potrebnog kompromisa. Ja znam da je upravljanje konfliktima ogroman izazov. Svi smo ponosni na svoje ideje i ne želimo da ih se odreknemo. Stoga se bavimo politikom”, kazao je on.

Međutim, postoji način da branimo svoje ideje, a da ih ne namećemo drugima i to je dijalog.

“Mislim da je dijalog ključni lek za mnoge političke bolesti u Crnoj Gori danas. To nije samo moje mišljenje. To je činjenica i to pokazuju brojke u skupštini”, istakao je Bilčik.

On je zamolio kolege u crnogorskom parlamentu da se dogovore.

“Ja vas molim da sednete i da razgovarate o svim pitanjima, a da na kraju dođete do dogovora koji će pomoći vašoj zemlji i da krenete napred. Nema Evrope za Crnu Goru ako nema dijaloga i kompromisa”, naglasio je Bilčik.

Napomenuo da nas je istorija naučila da na Balkanu svaki pokušaj da se nametne ili ukloni neki identitet može uzrokovati kolaps u regionu.

„Ako ostanete lojalni dijalogu i pluralizmu možete računati na našu punu podršku i uskoro ćete se pridružiti EU. Evropska unija jeste budućnost Crne Gore i siguran sam da ćemo uskoro sa nekima od vas seđeti u Evropskom parlamentu“, kazao je, između ostalog, Bilčik, preneo je portal RTCG.

(Tanjug)

