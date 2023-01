Bilčik: Vidim dobru volju u dijalogu od strane BG, PR mora da formira ZSO

BRISEL – Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik izjavio je danas da dijalog Beograda i Prištine moraju da ohrabre lideri obe strane, kao i da vidi dosta dobre volje u tom procesu od strane Beograda, a da bi isto trebalo da pokaže i Priština.

On je u izjavi Tanjugu rekao da je neophodno da se dođe do sporazuma i kompromisnog rešenja, kao i da mora da se shvati shvati da to nije nešto gde „jedan dobija sve“, već da svi moraju da se posvete ispunjenju dogovorenog, uključujući obavezu Prištine da formira ZSO, a sa druge strane Beograd mora da ispuni sve druge dogovorene sporazume.

Prema njegovim rečima sam proces dijaloga trenutno pokazuje „veliki intenzitet“ jer se dosta razgovara, ima dosta sastanaka koji su kako javni, tako i „iza scene“, ali i da je bitna posvećenost dijalogu.

On ističe da je bio šokiran kada je čuo da se na Badnje veče „pucalo na dva mlada dečaka na Kosovu i da je samo sreća sprečila da ne dođe do najgoreg i da niko ne pogine“.

„Moramo da budemo sigurni da nasilje nema svoje mesto u odnosima Beograda i Prištine bez razlike koliko su ti odnosi teški. Moramo da se uverimo da nasilje nije rešenje koliko god su teški odnosi“, rekao je Bilčik.

Kako je dodao postoje teška pitanja ali vidimo napredak u dijalogu i mislim da možemo da vidimo napredak i u procesu pridruživanja.

Kada se radi o tom procesu, Bilčik je kazao da bi Srbija trebalo da ispuni tri ključne stvari da bi napredovala prema EU – dijalog, reforme i usklađivanje sa EU sankcijama protiv Rusije.

„Ključne su tri stvari koje su u rukama srpskih partnera. A to su dijalog između Beograda i Prištine u kojem bi trebalo da dođe do napretka, zatim reforme oko kojih smo mi spremni da radimo sa srpskim partnerima na teškim pitanjima i socio-ekonomskim pitanjima. Treba da vidimo pravi plan za energetsku tranziciju zato što je to način da Srbija preseče svoju zavisnost od Rusije i mi smo spremni da tu pomognemo. Znači, reforme, reforme, reforme, to je ključno. I na kraju, poslednje ali veoma važno, mi bi hteli da Srbija radi sa nama u suočavanju sa ruskom agresijom. Hteli bi da vidimo usklađivanje Srbije za evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom i uiskađivanje sa restriktivnim merama protiv Rusije i usklađivanje Srbije sa drugim politikama EU kao što su vize“, rekao je Bilčik koji 26. januara dolazi u dvodnevnu posetu Srbiji.

Kako je dodao ako Srbija ne ispuni ključne zahteve EU, onda bi mogla da ostane na kraju voza koji se kreće.

Na pitanje o tome što je Priština aplicirala za članstvo u EU, Bilčik kaže da je od podnošenja zahteva za članstvo do ulaska u Uniju „veoma veoma dug put“.

„Rekao sam da je prošla godina dobra za proširenje. Aplikacija Prištine je mogućnost da proširenje obuhvati sve na Zapadnom Balkanu. U tom smislu vlasti u Prištini su iskoristili tu mogućnost, ali moramo da sačekamo rešenje Evropske komisije“, rekao je on.

Pojašnjava da vlasti u Prištini vrlo blisko sarađuju sa EU, i ne podržavaju rusku agresiju, što bi Unija volela da vidi i kod Beograda.

„Mislim da su političari u Prištini samo iskoristili priliku. Mi ćemo svakako da čekamo ocenu EK. Ali znamo i koja je realnost. Da pet zemalja EU ne priznaju Kosovo. Ipak EU, uključujući i ovih pet država, opredeljena je za evropsku budućnost regiona“, rekao je on i dodao da sam proces od aplikacije do članstva može da traje deceniju i duže.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.