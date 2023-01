Bivši šef SOA o izjavi Sakomana da je Hrvatska „kokoko“ država

ZAGREB – Bivši šef hrvatske tajne službe (SOA) Ante Letica komentarisao je slučaj, koji je u javnosti obelodanio profesor Slavko Sakoman, o policijskoj intervenciji na kojoj su policajci ponudili prisutne kokainom, ocenivši da je to jeste šokantno, da je takvih slučajeva već bilo, da će ih biti, ali i da veruje da će odgovorni biti sankcionisani.

„Istraživanje koje provode policija i DORH će utvrditi da li je ovo istina. Jeste, šokantno je. Posebno zato što se radi o pripadnicima policije. Još šokantnije je što je gospodin Sakoman rekao da se mi pretvaramo u kokoko državu – kokain, korupcija i kocka – to su vrlo ozbiljne optužbe i treba to dokazati“, rekao je Letica.

Upozorio je da ovo nije izolovan slučaj, bilo ih je, kaže, i biće ih još.

„Bilo je takvih slučajeva u policiji i biće ih još. Tog zla, koje zahvata celi svet, nijedan sloj društva nije pošteđen, pa ni policija, ni vojska, čiji su članovi već bili prijavljivani zbog konzumiranja teških opojnih droga“, rekao je Letica.

Istakao je da sve strukture društva, a posebno ove u bezbednosnom aparatu, moraju da se bore i protiv tog zla jer bitno narušava strukturu tih tela i poverenje građana u institucije države.

„Ako je to istina, utvrdiće policija i DORH, oni će sigurno biti sankcionirani. Videćemo nakon završetka istraživanja koje mora biti brzo i efikasno i mora se izaći pred javnost što pre s rezultatima. Ako se to utvrdi, njima nema mesta u policiji“, rekao je Letica za zagrebačku N1 tv..

Kao dodatni zaplet navodi to da je jedan od policajaca sin državno funkcionera, a on prema Sakomanu nije konzumirao drogu.

Letica smatra da apsolutno i on mora biti sankcionisan kao svaki građanin koji ima saznanja o nekom krivičnom delu koje je dužan da prijavi, a posebno, kaže, ako je i sam pripadnik pollicije.

Letica smatra da psihijatar Sakoman nije dobro postupio i da je trebalo da prijavi osobe koje su mu prijavile, kako kaže, navodni događaj.

„Profesor Sakoman nije dobro postupio. Osobe koje su njemu prijavile navodno taj događaj u njihovom stanu, trebalo je da uputi da to prijave nadležnim telima“, kaže Letica i dodaje da to navodno nije učinio da bi zaštitio tog državnog funkcionera.

„Mislim da je tom funkcioneru napravio medveđu uslugu. Sada javnost traži da se to reši na način koji možda čak ni nije dobar. Smatram da to treba pažljivo rešavati, da se ne podleže pritisku javnosti, nego da se to reši po zakonu“, rekao je Letica.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.