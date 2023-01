Blinken: Nisam imao saznanja o poverljivim dokumentima u Pen Bajden centru

VAŠINGTON – Američki državni sekretar i bivši generalni direktor Pen Bajden centra za diplomatiju i globalni angažman Entoni Blinken rekao je danas da nije imao saznanja o bilo kakvim poverljivim dokumentima, nakon što su u Pen Bajden centru otkriveni neki poverljivi dokumenti iz vremena dok je aktuelni predsednik SAD Džozef Bajden bio potpredsednik u okviru administracije predsednika Baraka Obame.

Blinken je bio generalni direktor Pen Bajdenovog centra za diplomatiju i globalni angažman, koji je bio povezan sa Univerzitetom Pensilvanije, ali se nalazio u Vašingtonu.

„Baš kao što ste čuli od predsednika Bajdena pre nedelju dana, iznenadio sam se kada sam saznao da je bilo kakva vladina dokumentacija bila prisutna u Pen Bajden centru. Nisam znao za to u to vreme“, rekao je Blinken na pitanje novinara o dokumentima, dodajući bi on u potpunosti sarađivao sa istragom Ministarstva pravde, preneo je Rojters.

Bajdenov advokatski tim saopštio je prošle nedelje da je otkrio je u novembru oko 10 dosjea u zaključanom ormaru u Pen Bajden centru u Vašingtonu i da su oni predani Državnom arhivu.

Dva dana kasnije, 12. januara, Bela kuća saopštila je da je u kući predsednika SAD Džozefa Bajdena pronađen drugi set poverljivih dokumenata iz vremena kada je bio potpredsednik u administraciji Baraka Obame.

Predsednikovi advokati pronašli su dokumente u garaži Bajdenove kuće u gradu Vilmingtonu u državi Delaver, a jedan poverljivi dokument pronađen je u sobi pored garaže, navodi se u saopštenju Bele kuće.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.