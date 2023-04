Blinken odbacuje mogućnost pregovora o prekidu vatre između Rusije i Ukrajine

VAŠINGTON – Američki državni sekretar Antoni Blinken odbacio je ideju o pregovorima o prekidu vatre između Ukrajine i Rusije u ovom trenutku.

„Za neke, ideja o prekidu vatre može biti primamljiva i ja to razumem. Ali, ako se to svodi na praktično ratifikaciju ruskog zauzimanja značajnih ukrajinskih teritorija, onda to ne bi bio pravedan i trajni mir“, rekao je Blinken za medijsku grupu Funke, prenosi Tagešsau.

Prema oceni Blinkena, Rusija bi mogla da pregrupiše trupe i posle određenog vremena ponovo napadne.

Američki zvaničnik ističe da Rusija mora da dođe do tačke u kojoj je spremna da se upusti u konstruktivne pregovore i dodaje da cilj mora biti pravedan i trajan mir.

(Tanjug)

