Bombardovano strateški važno iransko ostrvo u Persijskom zalivu, pogođen i Bagdad

Iranska poluzvanična novinska agencija Fars izvestila je da je najmanje 15 eksplozija odjeknulo uz gust dim koji se uzdizao iznad ostrva Harg.

Navodi se da su napadi bili usmereni na postrojenje protivvazdušne odbrane, pomorsku bazu, kontrolni toranj aerodroma i hangar za helikoptere jedne ofšr naftne kompanije, uz napomenu da u napadu nije oštećena naftna infrastruktura.

Harg je ostrvo u Persijskom zalivu na kom su smešteni veliki energetski terminali s kojih Iran izvozi oko 98 odsto nafte.

Zajednička vojna komanda Irana ponovila je jutros pretnju da će napasti naftna i energetska postrojenja povezana sa SAD u regionu ukoliko bude pogođena naftna infrastruktura te zemlje.

Njihov portparol je iranskoj televiziji IRIB rekao da će Iran gađati „svu naftnu, ekonomsku i energetsku infrastrukturu koja pripada naftnim kompanijama širom regiona koje imaju američke akcije ili sarađuju sa Amerikom“ ukoliko energetska i ekonomska infrastruktura u Iranu bude napadnuta.

U vazdušnom napadu pogođena je jutros i jedna kuća u glavnom gradu Iraka, Bagdadu, te je poginula najmanje jedna osoba, prema navodima jednog bezbednosnog zvaničnika i drugog izvora povezanog sa oružanim grupama koje u toj zemlji podržava Iran.

U napadu na bagdadski okrug Karada su dve osobe ranjene, rekli su izvori anonimno, jer nisu bili ovlašćeni da se obraćaju medijima.

U saopštenju, iračka vojska je osudila napad kao „grubo kršenje svih humanitarnih vrednosti i nepoštovanje međunarodnih konvencija“.

Napad se dogodio pre nego što je raketni udar pogodio kompleks Ambasade SAD u Bagdadu, koja se još nije oglasila.

(Beta)

