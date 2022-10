Borci ratova 90-tih ogorčeni spomen pločom u Morinju

PODGORICA – Udruženje boraca ratova od 1990. godine Crne Gore najoštrije je osudilo današnje otkrivanje spomen ploče u Morinju i pozvali nadležne lokalne i državne funkcionere da reaguju, te poručili da će ona biti legalno uklonjena.

Iz Udruženja su izrazili ogorčenost i protest povodom otkrivanja spomen-ploče “na lokaciji nekadašnjeg logora Morinj” u režiji crnogorskih ministara odbrane i spoljnih poslova, Raška Konjevića i Ranka Krivokapića i hrvatskih ministara branitelja i spoljnih i evropskih poslova Toma Medveda i Gordana Grlića Radmana.

„Zbog činjenice da je spomen-ploča urađena suprotno Zakonu o spomen-obeležjima, bez uključivanja nadležnih organa Opštine Kotor na čijij se teritoriji nalazio Sabirni centar Morinj i kako hrvatski zvaničnici i hrvatska agentura u Crnoj Gori Sabirni centar u Morinju kvalifikuju kao zloglasni koncetracioni logor, u kome su zarobljeni hrvatski državljani sa teritorije opštine Dubrovnik, uključujući i Hrvate iz Boke Kotorske, doživeli stravičnu torturu od strane pripadnika JNA, hrvatski ministri Medved i Grlić Radman su za nas nepoželjne osobe – agresori na teritoriju opštine Kotor, a Konjević i Krivokapić njihovi saučesnici u ovom sramnom činu bez presedana kojim se kleveće vlastita država i satanizuju vojna i civilna lica angažovana u Sabirnom centru“ saopšteno je iz Udruženja boraca ratova od 1990. godine Crne Gore.

Oni su upitali premijera Dritana Abazovića da li iza ovog podaničkog čina suprotnog interesima i suverenitetu Crne Gore stoji Vlada Crne Gore i, ukoliko nije tako, pozivali ga da hitno reaguje.

Oni podsećaju aktere otkrivanja spomenika da u Sabirnom centru Morinj nije niko smrtno stradao, te da je u slučaju Morinj donesena pravosnažna sudska presuda, po osnovu koje su zarobljena lica obeštećena. „Za razliku od toga, u splitskom Vojno-istražnom centru Lora, u aprilu i maju 1992, na najsvirepiji način su mučena i ubijena 22 zarobljena pripadnika JNA iz Crne Gore. Taj zločin je udruženim nečinjenjem crnogorskog i hrvatskog tužilaštva zataškan, a ma mestu tog paklenog logora smrti, umesto žrtvama, podignut je spomenik njihovim dželatima“ stoji u saopštenju.

Ističu da je bestidno od hrvatskih zvaničnika, izvoziti sopstvene zločine i postavljati kukavička jaja u tuđe dvorište.

„I to raditi u ime navodnog dobrosusedtva i ljudskih prava i sloboda. Spomen-ploča koju danas otkrivaju sa izdajnicima Crne Gore biće uklonjen. Nadamo se legalno kao bespravno podignuto spomen-obeležje, a ako to izostane imaće ko to uraditi“, poručili su.

Kako navode, sluganstvo crnogorskog ministarstva spoljnih poslova Hrvatskoj je prešlo crvenu liniju.

„Očekujemo reakciju Opštine Kotor, Skupštine Crne Gore i Državnog tužilaštva Crne Gore i upravljaćemo se zavisno od odvijanja situacije o čemu ćemo obaveštavati javnost. Crna Gora, sloboda i ljudski obraz nisu na prodaju“, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)

