Borel: Nova EK posvećena pre svega migracijama i klimi

ZAGREB – Novi potpredsednik Evropske komisije i šef diplomatije EU Žozep Borel izjavio je da će se novi sastav Evropske komisije tokom svog mandata pre svega posvetiti migracijama i klimatskim promenama, ističući potrebu da se EU više orijentiše prema svetu, a manje ka samoj sebi.

„Unija je formirana zbog rešavanja unutrašnjih problema među Evropljanima. Tada je bila usmerena prema unutra, prema stvaranju mira i dobrih odnosa. Sada, kada možemo reći da su unutrašnji problemi više-manje rešeni, EU mora preuzeti veću ulogu u svetu. Mora biti akter koji je usmeren prema svetu“, rekao je Borel u intervjuu za zagrebački „Večernji list“.

On je kao primer potrebe takve nove orijentacije naveo upravo problem klimatskih promena.

„Da Evropljani sutra odluče da ispuštaju ugljen-dioksid u atmosferu, problem će ostati gotovo isti, s obzirom na mali udeo Evrope u globalnoj emisiji CO2. Ne radi se, dakle, samo o tome šta sami radimo, nego šta činimo da drugi rade“, kazao je Borel.

Kao drugi primer potrebe da se EU više orijentiše prema svetu naveo je problem migracija.

„Migracije dolaze izvan naših granica i to je geopolitičko pitanje. Zato su migracije i moj problem, jer rešavanje tog problema podrazumeva sklapanje sporazuma sa zemljama porekla i tranzita“, kazao je.

Borel je dodao da migracije, osim što su problem unutrašnjih poslova i kontrole granica, predstavljaju i pitanje sporazuma sa drugim državama.

„Lako je reći da oni koji nemaju pravo da ostanu u EU treba da budu poslati nazad, ali zemlje odakle su došli moraju ih prihvatiti. Zato moramo otići u te zemlje, na primer u Afriku, i razgovarati s njima o tom problemu. Jer ako ne budemo imali dogovore s tim zemljama, nećemo moći da vraćamo ljude tamo odakle su došli“, pojasnio je španski diplomata.

Odgovarajući na pitanje kakvu će politiku nova EK zastupati u odnosima s Rusijom, Borel je rekao da deo članica EU želi normalizaciju odnosa, dok se druge tome protive.

„Jasno je da samo sankcije ne donose rezultat, jer one same nisu spoljna politika. Spoljna politika mora biti šira od samih sankcija. Ali, o tome se moramo usaglasiti, što u ovoj situaciji nije jednostavno, s obzirom na to da su jedni za trenutnu normalizaciju, a drugi da stanje ostane kakvo je“, kaže Borel.

Upitan ko je zapravo u EU zadužen za spoljnu politiku, on ili najmoćnije zemlje članice, Borel je rekao da je za zajedničku spoljnu politiku EUzadužen upravo on, a ta politika dodao je, koegzistira sa nacionalnim spoljnim politikama.

„Jednog dana, ne znam kada će to biti, zajednička spoljna politika postaće jedinstvena. To se neće dogoditi uskoro…One članice koje imaju veće kapacitete imaju i inicijativu na tom planu. Zadovoljan sam zbog toga, ali moj je zadatak da izgradim zajedničku spoljnu politiku i zajednički pristup, premda znamo da je to u nekim slučajevima jako teško jer pojedina pitanja izazivaju podele“, rekao je, između ostalog, novi šef evropske diplomatije.

