Borel: Za Kremlj je proizvodnja dezinformacija industrija

Potpredsednik Evropske komisije Žozep Borel rekao je danas da Rusija godinama ulaže u dezinformacije i manipulaciju informacijama kao u vrstu industrije i to mnogo više nego što EU investira u borbu protiv dezinformacija.

Borel je na konferenciji Spoljnopolitičke službe EU (EEAS) o stranom mešanju i manipulisanju informacijama u Briselu rekao da su dezinformacije i propagandni mediji danas oružje Kremlja koji ne pokušava samo da kontroliše situaciju „kod kuće“, kao autokratski diktatorski režim, već nastoji i da destabilizuje druge.

„Danas je jasno da rat ne vode samo vojnici na bojnom polju. On se odvija i u informativnom prostoru nastojeći da osvoji srca i um ljudi“, rekao je Borel.

Prema njegovim rečima, Rusija je master dezinformacija, mnogo investira u njih, koristi hiljade ljudi i ona to radi sistematski i stalno, na nivou industrije.

Borel je na skupu rekao i da je danas objavljen prvi izveštaj o pretnjama od manipulacija u stranim informacijama i mešanja koji je ukazao na jasan trend pretnji u informativnom prostoru EU.

Jedan od glavnih nalaza iz izveštaja je da je Rusija mobilisala sve instrumente za vođenje kampanje dezinformacija preko od strane države kontrolisanih medija, diplomatske mreže i njenih „proksija“.

Cilj tih kampanja je iskrivljivanje stvarnosti da bi se odvratila pažnja od napada Rusije na Ukrajinu.

Izveštaj je potvrdio i postojanje novog talasa tehnika dezinformisanja, procedura i metoda. Navodi se da Rusija koristi jeftine tehnologije da proizvodi lažne slike i video zapise a ne uzdržava se, prema rečima Borela, ni od pravljenja lažnih sajtova.

„Sadržaji se šire brzinom svetlosti i postavljaju na društvenim mrežama, servisima za razmenu poruka i propagandnim medijima“, upozorio je Borel.

Takodje se u izveštaju dokumentuje, kako se ocenjuje, zabrinjavajuća saradnja između aktera pretnji poput Rusije i Kine.

Navodi se da se na nalozima na mrežama diplomata i na od strane države kontrolisanim kanalima manipuliše percepcijom EU a Zapad okrivljuje za posledice rata u Ukrajini.

Borel je rekao da EU mora da predvidi i odvrati dezinformacije, manipulacije informacijama i mešanje konkretnim akcijama i merama.

„Moramo da nastavimo da podržavamo Ukrajinu na svim stranama: vojno svakako, ali i finansijski i diplomatski i konačno moramo da budemo mnogo ambiciozniji u izgradnji otpronosti na autoritarne režime koji nastoje da prave dezinformacije i manipulišu informacijama“, istakao je Borel.

Visoki predstavnik je rekao i da EU mora da investira više i da radi više sa partnerima širom sveta u borbi protiv dezinformacija.

Takođe je rekao da EU mora da bude prisutnija i angažovana na različitim jezicima i u različitim medijima.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.