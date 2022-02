Borelj: Rusija nece da zauzme Ukrajinu vec da vrsi pritisak

VAŠINGTON – Evropska unija veruje da cilj Rusije nije da zauzme Ukrajinu, već da samo vrši pritisak na Kijev kako bi revidirala bezbednosnu arhitekturu u Evropi, izjavio je danas visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj.

„Za Rusiju nije važna Ukrajina. Za Rusiju je važna arhitektura bezbednosti u Evropi, arhitektura koju osporava. Oni su zabrinuti za bezbednost i žele da razgovaraju o tome“, rekao je Borelj u obraćanju novinarima tokom posete Vašingtonu, prenosi TAS S.

On je naveo i da cilj Moskve nije da se izvrši invazija na Ukrajinu, već da se kroz pritisak na Kijev dođe do razgovara o nečemu što je za Rusiju važno, a to je kako je naglasio, širenje NATO i bezbednosne zabrinutosti u vezi sa tim.

„Moramo da uzmemo u obzir zabrinutost Rusije i da razgovaramo o tome”, rekao je Borelj i dodao da su Evropska unija, SAD i NATO angažovani u dijalogu sa Rusijom na različitim nivoima.

Prema njegovim rečima, EU pozdravlja posetu francuskog predsednika Emanuela Makrona Moskvi i inicijative koje su tamo iznete.

„To je veoma važna poseta. Bilo je potrebno da evropski lider, a Francuska trenutno predsedava Savetom EU, otputuje u Rusiju kako bi predstavio naš stav, između ostalog, o situaciji u Ukrajini“, ocenio je Borelj.

Šef diplomatije EU osvrnuo se i na nedavno usvojenu zajedničku izjavu Rusije i Kine, i poručio da ona može da postane temelj za moćan savez, po njegovom mišljenju, „dva autoritarna režima“, navodi TAS S.

