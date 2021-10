Borjans: Nemačka vlada može biti spremna do kraja godine

BERLIN – Nemačka vlada predvođena socijaldemokratama (SPD) trebalo bi da bude spremna da preuze dužnost do kraja godine, rekao je ko-lider stranke levog centra Norbert Valter Borjans.

On je rekao da je uveren da bi njegova stranka, koja je u nedelju pobedila na nacionalnim izborima, mogla brzo krenuti u postizanje koalicije sa Zelenima i Slobodnim demokratama (FDF), piše Rojters.

Vladajući savez SPD-a sa Zelenima i FDP-om, nazvan koalicija „semafor“, po rečima Borjansa bi trebalo da obezbedi parlamentarnu većinu.

„Vlada bi trebala biti uspostavljena do kraja godine. To je izvodljivo“, rekao je Borjans za nemački list „Velt am Sontag“.

„Želimo ‘semafor koaliciju’ u kojem sva tri partnera pokazuju svoju snagu. U tom smislu, mogli bismo započeti formalne koalicione pregovore u oktobru i zaključiti ih do decembra“, rekao je on.

Razgovori o formiranju koalicione vlade u Nemačkoj obično traju nekoliko nedelja ili meseci, a nakon poslednjih nacionalnih izbora 24. septembra 2017. godine, takvi pregovori trajali su do marta naredne godine, piše Rojters.

SPD bi u nedelju trebalo da održi istraživačke razgovore sa Zelenima i FDP-om.

Zeleni i FDP, koji su na suprotnim stranama političkog spektra i ne slažu se po nizu pitanja, zauzeli su centralno mesto nakon pobede SPD-a na izborima, pošto i socijaldemokrate i konzervativci računaju da bi sa te dve manje stranke mogli da formiraju vladajuću koaliciju.

Ankete pokazuju da bi birači više voleli da ih predvodi SPD.

Kancelarka Merkel, koja je na vlasti od 2005. godine, planira da se povuče nakon što se formira nova vlada.

(Tanjug)

