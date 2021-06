Bramerc uoči presude: Mladić je oficir koji ispunjava naređen

BON – Glavni tužilac Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT) Serž Bramerc izjavio je da bivši komandant vojske Republike Srpske Ratko Mladić na sebe gleda kao na „oficira koji ispunjava naređenja“ za koga je važilo pravilo „cilj opravdava sredstvo“.

On je to rekao za nemački Zidojče cajtung, a uoči izricanja presude Mladiću, odgovarajući na pitanje lista smatra li da je Mladić to radio iz ubeđenja ili je bio sadista koji je dobio svoju priliku.

„Muslimanima je govorio da predaju oružje i da im se ništa neće desiti, da bi nedugo nakon toga naredio njihova smaknuća“, rekao je Bramerc, a prenosi Dojče vele.

Tužilac je rekao i da su se tokom suđenja mnogi počinioci pa i Mladić „sujetno uzdizali“ iznad drugih, kao da je jedan od razloga za velike probleme u bivšoj Jugoslaviji to što mnogi nacionalistički političari nakon svakog ovakvog izricanja presude govore „To je presuda protiv svih nas“.

Bramerc je ocenio i da „mora doći do strože reakcije međunarodne zajednice“ na negiranje genocida u Srebrenici, što je, kaže, ovih dana ponovo učinio srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik.

„Smatram to apsolutno neprihvatljivim. To je otvoreno falsifikovanje istorije“, rekao je Bramerc i ukazao da se istorijski revizionizam s godinama ne smanjuje, već postaje „sve bestidniji, ako mu se odlučno ne suprotstavi“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.