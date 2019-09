Brat Borisa Džonsona napustio britansku vladu

Brat britanskog premijera Borisa Džonsona, Džo Džonson objavio je danas da napušta konzervativnu vladu gde je bio ministar obrazovanja, navodeći da stavlja nacionalni interes ispred veronosti porodici.

„Poslednjih nedeljla bio sam razapet izmedju vernosti porodici i nacionalnog interesa, to je nerešiva tenzija i vreme je da drugi preuzmu moje dužnosti poslanika i člana vlade“, napisao je Džo Džonson u tviter poruci.

On podržava drugi referendum za Bregzit, dok njegov brat želi izlazak iz Evropske unije što je pre moguće.

Džo Džonson, 47, podneo je ostavku iz vlade Tereze Mej u novembru 2018. protiveći se sporazumu o razlazu koji je ona dogovorila sa Evropskom unijom.

On je glasao za ostanak Britanije u EU na referendumu u junu 2016. i prilikom prve ostavke izrazio je žaljenje što je prepušteno britanskom narodu da odlučuje izmedju dogovora koji bi ekonomski oslabio zemlju i izlaska bez dogovora, koji bi naneo velike štete Velikoj Britaniji.

Njegov stariji brat Boris Džonson, 55, spreman je na izlazak iz EU bez sporazuma i rešen je da Britanija napusti EU do 31. oktobra, sa ili bez takvog sporazuma. On takodje odbija da traži novo odlaganje Bregzita, kao što žele da nametnu britanski poslanici ukoliko se ne postigne neki sporazum do 19. oktobra, odnosno odmah posle narednog sastanka Evropskog saveta.

(Beta)