Britanska vojska može davati 100.000 vakcina dnevno

LONDON – Britanske oružane snage mogle bi davati 100.000 doza vakcine protiv kovid-19 dnevno ako je potrebno, pomažući imunizaciji miliona ranjivih ljudi pre proleća, izjavio je danas ministar odbrane Ben Volas.

Volas je rekao da je već ovlastio 130 vojnih planera i osoblje da rade sa zdravstvenom službom na povećanju vakcinacije, a više osoblja bi moglo da se koristi za samu primenu vakcine, prenosi Rojters.

„Takođe imam planove za do 250 timova mobilnog medicinski obučenog osoblja koje bi moglo izaći i davati vakcinu širom zemlje – to bi bilo preko 100.000 dnevno koje bi potencijalno mogli da isporuče ako to zatraži NHS (Nacionalna Zdravstvena služba) “, rekao je za Tajms Radio.

Britanija je u sredu odobrila vakcinu koju su razvili Univerzitet Oksford i AstraZeneka, a koja će početi da se koristi u ponedeljak pored vakcine Fajzer-Biontej koja se već koristi.

(Tanjug)

