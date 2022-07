Britanski savetnik: Svet je bio bezbedniji tokom Hladnog rata

VAŠINGTON – Zapad rizikuje da uđe u nuklearni rat jer ne razgovara dovoljno sa Rusijom i Kinom, izjavio je danas britanski savetnik za nacionalnu bezbednost Stiven Lavgrouv.

On tvrdi da su svetske supersile bolje razumele jedna drugu tokom Hladnog rata i da je nedostatak dijaloga povećao mogućnost da dođe do pogrešnog proračuna, preneo je „BBC“.

On je dodao da se nalazimo u „novoj eri širenja“ u kojoj su opasna oružja lako dostupna.

Lavgrouv je govorio u Centru za strateške i međunarodne studije u Vašingtonu, fokusirajući se na posledice ruskog napada na Ukrajinu i, kako je rekao, „takmičenje u liderstvu u eri posle Hladnog rata“.

On je rekao da, tokom decenija Hladnog rata, zapadne sile su imale korist od pregora koji su doprineli da dođe do „razumevanja sovjetskih doktrina i mogućnosti, a to važi i u suprotnom smeru“.

„To je i jednoj i drugoj strani dalo veći nivo samopouzdanja, tako da se ne preračunamo u uđemo u nuklearni rat. Ipak, danas nemamo iste temelje sa onima koji mogu da nam budu pretnja u budućnosti, konkretno, mislim na Kinu“, kazao je Lavgrouv.

(Tanjug)

